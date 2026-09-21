La defensa del acusado del asesinato de la mujer de Sabiote (Jaén) pide su libre absolución por drogadicción

El acusado franqueado por dos policías durante el juicio celebrado desde este lunes en Jaén por el asesinato de una mujer en Sabiote - EUROPA PRESS

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La defensa del acusado del asesinato de una mujer de 74 años en Sabiote (Jaén) ha pedido inicialmente su libre absolución por drogadicción. Así lo ha puesto de manifiesto en la primera jornada del juicio con jurado celebrado en la Audiencia de Jaén en la que Fiscalía y acusación particular coinciden en su petición de prisión permanente revisable.

Ocho hombres y tres mujeres conforman el jurado popular encargado desde este lunes de juzgar a este hombre de 41 años por un crimen cometido en mayo de 2024 cuando supuestamente entró en su casa para robarle. El acusado ha pedido declarar el último, por lo que su declaración no tendrá lugar hasta este martes o miércoles, una vez que hayan finalizado los peritos, los forenses.

Además, el Ministerio Público y la acusación particular le reclaman 15 años de prisión por un delito de agresión sexual, cinco años más por el delito de robo con violencia en casa de habitada y otros cinco año más por el delito de robo de uso de vehículo motor con violencia. En estos dos últimos delitos, se recoge el agravante de reincidencia.

De hecho, durante el juicio se ha puesto de manifiesto la ficha policial del acusado con 39 detenciones relacionadas con delitos contra el patrimonio.

En la primera sesión del juicio han declarado una decena de testigos, en su mayoría, vecinos y personas vinculadas al club de alterne donde el acusado llevó y mostró los objetos robados en casa de la víctima. Allí repartió dinero igual que hizo en un piso de Úbeda dedicado al consumo de droga y donde, según un acusado, estuvo invitando a otros toxicómanos con el dinero supuestamente robado a la víctima.

En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía le reclama que indemnice a los cuatro hijos de la fallecida en la cantidad de 250.000 euros por daños y perjuicios.

El escrito de calificación del Ministerio Fiscal recogido por Europa Press señala que el acusado, --en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos--, en la madrugada del 6 al 7 de mayo, trepó por la muralla para acceder a la terraza de la vivienda de esta mujer que dormía con la ventana abierta, circunstancia que aprovechó para acceder al interior de la casa.

Una vez dentro, el acusado se dirigió al dormitorio donde la víctima dormía. Tras golpearla en repetidas ocasiones, le clavó hasta en seis ocasiones "un punzón que llevaba o algún otro instrumento similar". No se conformó con ello, sino que también la agredió sexualmente.

Finalmente, tras percatarse de que la víctima "lo había identificado, sabiendo quien era y para evitar que fuese denunciado por ella", acabó asfixiándola. Seguidamente cogió una botella de lejía y lo roció todo "con la finalidad de ocultar el crimen que había realizado y no dejar pistas para que lo descubrieran".

Antes de marcharse, "guiado de un ánimo de lucrarse", se apoderó de diversos efectos del domicilio de la víctima, entre ellos, dinero, una plancha de asar, joyas, unos grilletes y varias garrafas de aceite.

Por último, cogió las llaves del coche de su víctima y se marchó en dirección a un club de alterne de Úbeda (Jaén) donde entró exhibiendo tres botellas de aceite, una plancha de asar, los grilletes y diversas joyas que había sustraído. Ese mismo día fue detenido e ingresado en prisión.

Fiscalía y acusación particular han coincidido al calificar de "brutal" la agresión que sufrió la víctima, con numerosos golpes, para acabar también siendo agredida sexualmente y estrangulada hasta su muerte. Además, han rechazado que el acusado tuviera mermadas total o parcialmente sus capacidades por el consumo de droga

Es la segunda vez que la Fiscalía en la Audiencia de Jaén pide la prisión permanente revisable para un acusado. La Audiencia de Jaén ya condenó en julio de 2024 a prisión permanente revisable al joven, de 26 años, al que el jurado declaró culpable del asesinato y violación de una niña de 14 años cuyo cadáver fue localizado en febrero de 2022 en las ruinas de la Iglesia de Santo Domingo, en Alcalá la Real (Jaén).

El juicio se retomará este martes con las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación, así como la de los peritos y forenses.