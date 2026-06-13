La defensa del olivar cordobés llega a Europa en unas jornadas de Vox - VOX

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El olivar cordobés ha tenido voz en Bruselas tras la participación del agricultor de Villaviciosa de Córdoba, Filemón del Rey Campos, en una jornada organizada por Vox en el Parlamento Europeo junto a la eurodiputada Mireia Borrás, en la que productores, industriales y exportadores han analizado "las amenazas que ponen en riesgo el liderazgo mundial del aceite de oliva español".

Vox ha indicado en un comunicado que durante el encuentro se abordaron cuestiones como "el incremento de los costes de producción, la excesiva burocracia impuesta desde Bruselas, las restricciones fitosanitarias, la inseguridad jurídica derivada del sistema de panel de cata y la pérdida de suelo agrícola por la expansión de instalaciones fotovoltaicas".

Filemón del Rey, agricultor profesional de 41 años, cuenta con unas 60 hectáreas de olivar en la sierra de Villaviciosa de Córdoba. Tras obtener la titulación de Olivicultura en el IFAPA de Hinojosa del Duque y acceder al programa de incorporación de jóvenes agricultores, ha ido consolidando una explotación familiar que le permite dedicarse plenamente al campo. Además, de formar parte de la directiva de Asaja Córdoba desde hace dos años, pertenece al consejo rector del Grupo Cooperativo Guadiato, donde se moltura y comercializa la totalidad de su producción, según ha explicado Vox.

Durante las jornadas, Del Rey puso ha incidido en "las dificultades que afrontan diariamente los agricultores, especialmente el incremento de los costes energéticos y de producción, la falta de relevo generacional y las limitaciones que sufre el sector para combatir plagas y garantizar la rentabilidad de las explotaciones".

Por su parte, la coordinadora local de Vox en Villaviciosa de Córdoba, Raquel Contreras, ha mostrado su "satisfacción por la presencia de un agricultor de la localidad en este foro europeo".

"Es un orgullo para Villaviciosa de Córdoba que el buen hacer de nuestros agricultores llegue hasta Bruselas para defender un modelo productivo eficaz y sostenible. Nuestros agricultores son un ejemplo de esfuerzo y compromiso con la tierra y es fundamental combatir los ataques que está sufriendo el campo porque, en definitiva, son ataques directos al tejido productivo y al futuro económico de nuestra comarca", ha afirmado Contreras.

Asimismo, Vox ha destacado la "importancia de que la realidad del campo cordobés esté presente en las instituciones europeas" y han reiterado el "compromiso con la defensa del sector primario frente a unas políticas que, lejos de ayudar, están poniendo en riesgo la competitividad y la rentabilidad de uno de los principales motores económicos de Andalucía y de España".