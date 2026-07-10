Las deficiencias en infraestructuras o sanidad, entre las consideraciones del CES provincial de Jaén

Manuel Parras (2i), en el pleno del CES de la provincia de Jaén. - CES PROVINCIAL

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las deficiencias en infraestructuras y en sanidad son algunas de las cuestiones que aborda el Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén en sus consideraciones y recomendaciones sobre la situación socioeconómica y laboral jiennense correspondientes a 2025.

En una sesión ordinaria celebrada este viernes, el pleno del citado órgano consultivo de la Diputación ha aprobado esas consideraciones, la mayoría relacionadas con el impulso del empleo y del tejido productivo, para que sean tenidas en cuenta por las administraciones.

Como es preceptivo, debe enviarlas en los siete primeros meses del año a la Administración provincial, según ha informado el CES en una nota. Su memoria está formada por 20 capítulos, en los que se analizan desde el sector agrario al tejido empresarial, pasando por la construcción, la vivienda, la sanidad, la industria o el consumo, "por lo que recoge muchas consideraciones y recomendaciones".

"Hay algunas que figuran reiteradamente en la memoria, otras se van matizando y otras se eliminan porque afortunadamente ya se han conseguido", ha afirmado el presidente del consejo, Manuel Parras. En esta ocasión, según ha precisado, se hace hincapié en la gestión del agua y la transición hídrica en la provincia, además de la vivienda.

En materia de salud, se insiste en un asunto que "preocupa mucho": los tiempos de espera que se acumulan en las consultas y en los hospitales. Además, se alude a la obesidad infantil y a la salud mental, "por lo que se necesitan más profesionales".

"Incorporamos en el capítulo de sanidad tomar medidas para se pueda ejercer con garantías la interrupción voluntaria del embarazo al ser Jaén la única provincia de Andalucía donde no existe esa posibilidad", ha añadido.

Además, se apuesta por el fomento de la agrivoltaica, que permite mantener los olivos y a su vez generar energía solar. Al hilo, ha señaldo que "esta técnica aumenta la producción en un diez por ciento en los olivos", se hace "compatible el cultivo" y "viene bien al olivar tradicional".

Por otra parte, en el capítulo de infraestructuras, la provincia de Jaén mantiene desgraciadamente importantes deficiencias. Parras ha hablado del informe de 2017 para mejorar el ferrocarril, que se va "a actualizar" para "ver si algo se ha avanzadoo estamos muy retrasados".

"Sí parece que vamos a tener mejoras en las infraestructuras energéticas", ha considerado. Al hilo, ha apuntado que el CES fue muy proactivo demandando al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico una nueva planificación ante el "vacío" en esta materia.

En este sentido, ha dicho que "parece que todo apunta a conseguir una línea de 400 kilovoltios que viene de Baza, Úbeda, Manzanares". Eso, para no tener nada, es ya mucho, y nosotros hemos alegado que hubiera una línea que desarrollase toda la Sierra Sur también y toda la parte de Andújar hasta llegar a Marmolejo", ha apostillado.

Respecto al despoblamiento, ha detallado que "la provincia de Jaén ha perdido 1.200 habitantes en 2025 en comparación con 2024", aunque "hay 26 municipios que subieron de población", incluidos la capital y Linares. Junto a ello, se ha referido a su envejecimiento, que explica, por ejemplo, ser "líderes en recetas (sanitarias) por 1.000 mil habitantes".

Parras también se ha detenido en la morosidad de las administraciones públicas, que "se está corrigiendo". No obstante, se ha incorporado la necesidad de que se respete la Ley de la Morosidad en las grandes empresas cuando subcontratan a firmas más pequeñas de la provincia.

Otra de las consideraciones del CES provincial atañe a los procedimientos concursales. "Esto parece muy técnico, pero significa que se está haciendo un uso no eficiente de esos procedimientos", ha manifestado.