Una delegación de Asaja Córdoba participa en el V Congreso Nacional de Asaja Mujeres

El presidente de Asaja, Pedro Barato; la presidenta de Asaja Mujeres, Blanca Corroto, y representantes de Asaja Córdoba. - ASAJA

CÓRDOBA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Asaja Córdoba ha participado en el V Congreso Nacional de Asaja Mujeres, celebrado este pasado miércoles en Cuenca, que ha reunido a cerca de 200 personas procedentes de toda España. La jornada ha puesto el foco en el reconocimiento del trabajo de las mujeres del campo, el relevo generacional y la necesidad de facilitar su participación en los espacios donde se toman las decisiones que afectan al sector.

Según ha informado Asaja en una nota, la presencia de la delegación cordobesa en este encuentro ha permitido compartir experiencias y conocer iniciativas dirigidas a impulsar el emprendimiento femenino y la permanencia de las jóvenes en el medio rural, cuestiones fundamentales para el futuro de la agricultura y la ganadería de la provincia.

Durante la apertura, la presidenta de Asaja Mujeres, Blanca Corroto, ha señalado que uno de los principales objetivos de la organización es "tejer una red nacional" de mujeres del campo que permita dar visibilidad a su trabajo y generar nuevas oportunidades. "Si no echas raíces en el medio rural, al final los pueblos se van abandonando", ha afirmado.

En este sentido, Corroto ha presentado un proyecto orientado a que las mujeres jóvenes puedan quedarse en sus municipios, crear sus propias empresas y desarrollar su vida en el medio rural. También ha recordado la contribución de quienes, durante generaciones, han compaginado las labores agrarias con el cuidado de sus familias sin recibir suficiente reconocimiento.

Por su parte, el presidente de Asaja Castilla-La Mancha y de Asaja Cuenca, José María Fresneda, ha defendido el trabajo conjunto de mujeres y hombres como base del progreso de las explotaciones familiares. "Ellas y ellos juntos tiran para adelante del carro de su explotación familiar", ha resaltado.

El programa ha dado protagonismo a las experiencias de agricultoras y ganaderas de distintos puntos de España. Las participantes han compartido su trayectoria al frente de explotaciones de porcino, vacuno extensivo y viñedo, mostrando las oportunidades y dificultades que encuentran las mujeres que emprenden en el sector. La jornada también ha abordado la negociación colectiva y la protección de las mujeres en el ámbito vitivinícola.

La clausura ha corrido a cargo del presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, quien ha definido a la mujer rural como "la columna vertebral del campo y del mundo rural". Además, Barato ha reclamado un mayor reconocimiento de su aportación y una presencia efectiva en los órganos de gobierno de las organizaciones agrarias, las cooperativas y los ayuntamientos.

Asimismo, ha pedido más apoyo en materia de Seguridad Social, fiscalidad y titularidad compartida para avanzar en el reconocimiento profesional de las mujeres y facilitar su incorporación y continuidad en la actividad agraria.

El V Congreso Nacional de Asaja Mujeres ha contado con el patrocinio de la Diputación de Cuenca, AgroBank y el Foro Interalimentario, y con la colaboración de Asaja Nacional, Asaja Toledo y Asaja Cuenca.