La delegada de Sanidad de la Junta realiza una visita institucional al Hospital Quirónsalud Córdoba

(Desde Izda.) Natalia Carrasco, Luis Luengo, María Jesús Campos Y Rafael Cuenca. - HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Campos, ha realizado una visita institucional al Hospital Quirónsalud Córdoba, en la que ha conocido sus instalaciones y los principales servicios que ofrece el centro, en un encuentro en el que también se ha abordado la importancia de la colaboración público-privada en la atención sanitaria de la población.

Según ha informado el Hospital Quirónsalud Córdoba en una nota, durante la visita, la delegada ha estado acompañada por el director gerente del hospital, Luis Luengo; el director médico, Rafael Cuenca, y la subdirectora de Operaciones, Natalia Carrasco, quienes le han mostrado distintas áreas del centro y explicado la actividad de los servicios más destacados.

El recorrido ha permitido compartir información sobre la organización y el funcionamiento del hospital, así como sobre las diferentes áreas asistenciales y los recursos con los que cuenta para ofrecer una atención sanitaria integral.

Uno de los asuntos abordados durante el encuentro ha sido el papel de la colaboración público-privada en el ámbito sanitario, desde la perspectiva de la cooperación entre los distintos agentes que forman parte del sistema de salud y su contribución a la respuesta a las necesidades asistenciales de la ciudadanía.

El Hospital Quirónsalud Córdoba cuenta con las máximas certificaciones de calidad asistencial, como el sello dorado de la Joint Commission International, la máxima distinción que concede este organismo y que renovó el pasado diciembre.

Se trata de la certificación internacional más importante y exigente en evaluación sanitaria, un reconocimiento que acredita la calidad de sus procesos asistenciales y de seguridad del paciente. De hecho, es el único hospital de la provincia de Córdoba con dicha distinción y el primero del grupo Quirónsalud en conseguirlo en Andalucía.

La visita se enmarca en la relación institucional entre la Administración sanitaria andaluza y los centros sanitarios de la comunidad, y ha permitido a la delegada conocer de primera mano la actividad asistencial del Hospital Quirónsalud Córdoba y sus principales áreas de atención.