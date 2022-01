El Gobierno pide a Moreno "lealtad institucional" desde Bruselas: "Confío en que no hable mal de España"

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que tenga "lealtad institucional" durante su viaje esta semana a Bruselas, apuntando que confía "en que no hable mal de España" y ha subrayado que la comunidad es la más beneficiada por el reparto de los fondos europeos realizados hasta ahora.

Fernández se ha pronunciado así en Sevilla, donde ha presentado el tercer informe de rendición de cuentas del Gobierno de España 'Cumpliendo'. Cuestionado sobre la visita del presidente andaluz a la capital comunitaria, ha respondido que "viendo los antecedentes, cualquier visita de un responsable político del Partido Popular a Bruselas" le "preocupa".

"Me preocupa porque ya hemos visto lo que hacía (el líder nacional del partido Popular, Pablo) Casado en Bruselas, lo que ha seguido haciendo", ha agregado. En este sentido, ha abundado en que confía que Moreno "no hable mal de España" ni de Andalucía, aunque "en este caso concreto no puede hablar porque están gobernando".

"Pero que tenga lealtad institucional, y por esa norma no escrita, de que cuando un representante de un Gobierno, sea central o autonómico sale fuera, en este caso a Bruselas, no puede arremeter ni atacar contra aquello que pueda perjudicar los intereses de los españoles, en este caso de los andaluces", ha apuntado.

El delegado de Gobierno ha señalado además que Andalucía "es la comunidad autónoma que más fondos" europeos ha recibido hasta el momento, unos 1.906 millones de euros, y ha afeado que se dude sobre el reparto a través de lo que ha denominado una "confrontación permanente".

"Esa confrontación permanente, que es la que busca el Partido Popular, de la que también se hace eco Andalucía y el señor Moreno Bonilla", ha agregado. En este sentido ha indicado que al presidente andaluz "le han dado un tirón de orejas hace unos días escasamente, cuando la propia Unión Europea ha puesto de manifiesto cómo es que se pone en duda que hay un mal reparto, y por tanto que no hay un control de Europa, cuando hay un control absolutamente exhaustivo y minucioso".

"Es decir, están haciendo el ridículo más absoluto acusando de un reparto o yendo a los tribunales, como ha hecho (el gobierno de la Comunidad de) Madrid, vamos, demencial, buscando única y exclusivamente la repercusión política electoral que pueda tener", ha remachado antes de indicar que espera que Moreno acuda a Bruselas "para lo que va el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que es conseguir el apoyo de Europa".