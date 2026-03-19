El delegado valora la convalidación de las medidas con las que el Gobierno "responde a los andaluces" tras el temporal

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, llegando a la reunión para analizar los efectos de la borrasca 'Leonardo' en la comunidad. (Foto de arc - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado este jueves la convalidación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños provocados por las últimas borrascas en Andalucía y Extremadura, por importe superior a los 7.200 millones de euros, con el que, según ha defendido, el Ejecutivo central "ha demostrado que protege, acompaña y responde a los andaluces, especialmente en situaciones críticas que afectan al devenir de su vida diaria, desde su seguridad hasta la recuperación de la normalidad".

En un comunicado, Fernández se ha pronunciado así tras la convalidación de dicho texto en la Cámara baja, este pasado miércoles con 316 votos a favor y 32 en contra, procedentes estos últimos del grupo de Vox.

El delegado ha expresado su "sorpresa" por los votos en contra que registró dicha convalidación, y se ha preguntado "a quién defienden quienes se han posicionado en contra de unas ayudas" que, según ha remarcado, "incluyen más de 2.100 millones de euros en ayudas directas a titulares de explotaciones agrarias, diez millones para armadores de buques con base en puertos andaluces, y 600 millones para el arreglo de caminos e instalaciones de riego agrícola".

Pedro Fernández ha lamentado que, "cuando se trata de responder a la ciudadanía, haya grupos parlamentarios que primen sus intereses partidistas frente a interés público".

En cualquier caso, el delegado se ha congratulado de que "en la mayoría del Congreso haya regido la coherencia", y los andaluces "pueden contar con ayudas para atender daños en sus domicilios, enseres, ayudas directas por días desalojados de sus viviendas, mientras que los ayuntamientos también contarán con un fondo de 2.000 millones de euros para la reparación y reconstrucción de sus infraestructuras", según ha puesto de relieve.

A este apartado de las medidas, ha sumado otros 1.000 millones de euros para infraestructuras en carreteras, ferrocarriles, marítimas, caminos e instalaciones de riego.

Para "agilizar su trámite", ha subrayado que "en Andalucía el Gobierno de España ha puesto en marcha 15 oficinas de atención integral en los municipios más afectados que, junto con los departamentos abiertos expresamente para este atención en las ocho subdelegaciones, están permitido asesorar y tramitar estas ayudas para que lleguen lo antes posible", según ha valorado.