Delgado (Podemos) culpa a la Junta de que su Ley de Vivienda "deja a la gente tirada en la calle"

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos Andalucía a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, ha sostenido este sábado en Sevilla que "la Ley de Vivienda de Moreno Bonilla deja a la gente tirada en la calle", en referencia a la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía, que entró en vigor de enero de este año, al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Delgado ha hecho estas declaraciones durante su asistencia a la manifestación convocada contra el desahucio de 11 familias del barrio de Palmete, que han visto como su promoción de viviendas protegidas en Sevilla ha pasado a manos de un fondo de inversión.

Ante este escenario el diputado autonómico de Podemos que forma parte del Grupo Parlamentario Por Andalucía ha concluido que "el modelo del PP pretende convertir la vivienda en un negocio", según una nota de este partido.

Ha sostenido el cabeza de cartel de Podemos Andalucía en las elecciones al Parlamento que se celebrarán en el primer semestre de este año que "a Moreno Bonilla no le interesan las principales preocupaciones de los andaluces y andaluzas", por cuanto ha esgrimido aquí las conclusiones de los barómetros que publica la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces (Centra), que indican que "la sanidad, vivienda y precariedad laboral encabezan la lista".

Delgado ha insistido que estas preocupaciones y la realidad de 11 familias que van a ser desahuciadas es "fruto de las políticas de capitalismo salvaje y sumisión a los fondos buitre del PP en Andalucía".

Ha argumentado el diputado autonómico de Podemos Andalucía que este desahucio que se afronta en Sevilla, así como en otras poblaciones de Andalucía "no tiene nada que ver con impagos u ocupación sino que es el resultado de las políticas de Moreno Bonilla".

Delgado ha insistido en la "pésima" gestión del PP que "está abandonando a los andaluces y andaluzas" y que "se ha demostrado un fracaso" a la hora de dar solución a los problemas de la gente trabajadora.