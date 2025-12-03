Delgado (Podemos) descarta un gobierno de coalición con Montero en Andalucía "para hacer políticas de derecha"

Archivo - El parlamentario de Por Andalucía Juan Antonio Delgado, en una foto de archivo. - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha descartado este miércoles entrar en un gobierno de coalición liderado por la socialista María Jesús Montero tras las próximas elecciones autonómicas para "hacer políticas de derecha" como las que a su juicio practica el actual Gobierno de la Nación y ha defendido la necesidad de contar en Andalucía con una "izquierda valiente" que sea "subalterna o sumisa al PSOE".

Delgado se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, durante la que ha insistido en su oferta a Izquierda Unida para concurrir juntos a las próximas elecciones autonómicas reeditando la fórmula de Unidas Podemos que logró el primer gobierno de coalición en España y dejando fuera a Sumar, "que decía que venía para cohesionar a la izquierda, pero en realidad venía para acabar con Podemos".

"Nosotros no hemos venido a la política para ser sumisos o subalternos al PSOE como el proyecto Sumar, que ha demostrado que ha fracasado en su intento de cohesionar a la izquierda", ha asegurado el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, que ha dejado claro que "en Podemos queremos una izquierda valiente y no lo que está pasando en el Gobierno de España con un proyecto como Sumar, que lo que está haciendo es apuntalar al PSOE" Preguntado por el efecto electoral que puede tener fraccionamiento de la izquierda si Podemos se presenta en solitario a las autonómicas, Delgado ha asegurado que "la decisión no está cerrada", ha insistido en el modelo de Unidas Podemos porque "se trata de levantar y movilizar a la izquierda para que la gente salga a votar" y ha recordado que en el Congreso "hay mayoría de derechas y no van juntos a las elecciones, sino todos separados".

"AL PSOE HAY QUE OBLIGARLE A HACER COSAS"

Sobre si podría entenderse con un PSOE liderado por María Jesús Montero, el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta ha asegurado que habrá esperar a que se celebren las elecciones para ver si se da ese escenario y ha garantizado que la clave sería el programa porque "ya hemos visto que al PSOE hay que obligarle a hacer cosas porque de lo contrario no se hubiesen conseguido muchísimas cosas que están disfrutando muchos ciudadanos ahora".

"Yo no quiero una coalición que al final tenga los objetivos del Gobierno del PSOE de aumentar el presupuesto en armamento, mientras la gente se pregunta qué pasa con la vivienda y la sanidad", ha añadido Delgado, que ha querido dejar claro que "para hacer políticas de derecha no voy a un Gobierno de coalición" como el del PSOE a nivel nacional, "que dice que es de izquierda pero que después hace políticas de derecha".

En este sentido, se ha comprometido a "hacer política de verdad para la gente" y ha subrayado el electorado "sabe que Podemos lo que promete, lo hace siempre que tenga los apoyos necesarios, que no siempre es fácil, pero desde luego no nos cambiamos de lugar ni hacemos lo contrario de lo que decimos".