Demanda de segunda vivienda, tipo fijo y ánimo poscovid, claves del crecimiento andaluz de hipotecas

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La alta demanda de una segunda vivienda, el atractivo del tipo fijo --y sobre todo la sensación de que pueda haber un cambio de tendencia que anuncie un alza del variable-- y un renovado ánimo para lanzarse a la compra de un inmueble tras dos años de pandemia son varias de las claves apuntadas por asociaciones inmobiliarias para explicar el crecimiento de la firma de hipotecas sobre viviendas en Andalucía, que lidera a nivel nacional en este apartado desde que comenzó el año.

Según reflejaba esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE), la firma de hipotecas sobre viviendas en Andalucía subió un 30,7% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 8.966 préstamos, el mayor número a nivel nacional. También fue líder en febrero, con 6.961, y enero, con 7.644. Es una tendencia que ya se vio en el conjunto de 2021 --cuando la comunidad fue de nuevo primera en este ámbito con 83.636 préstamos-- y que desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) se explica por la coyuntura pandémica.

"Creo que a raíz de la pandemia sí que es verdad que Andalucía se ha visto beneficiada en operaciones de compraventa. Ha habido muchísimas personas que pensaban en una segunda vivienda, pero que no terminaban de dar el paso y que a raíz de la pandemia han decidido darlo", ha sostenido en declaraciones a Europa Press la experta inmobiliaria Begoña Gómez, que valora desde FAI la situación en Andalucía.

Gómez, presidenta de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de la Provincia de Cádiz, ha subrayado también que esos deseos dar ese paso han adquirido especial rapidez ante el contexto de "incertidumbre" que se vive por la inflación y la esperada subida de tipos de interés, lo que "también está haciendo que la gente quiera pedir la hipoteca ahora, porque no sabe lo que va a pasar".

La especialista, que ha afirmado que este crecimiento continuado, por pronunciado que sea "no es comparable" a la situación del mercado vista en 2007 --"antes de que comenzara la crisis en 2008 se vendía todo, hasta una casa en un árbol. Ahora la compra no es tan impulsiva, es muchísimo más meditada", ha apuntado-- ha incidido en esa previsible subida de tipos prevista en este año para explicar que quienes se estaban pensado la compra no lo retrasan más.

"Al final la hipoteca a tipo fijo da muchísima tranquilidad, a lo mejor se paga un poco más al principio en relación a una hipoteca variable en el estado actual, pero sí que te da una tranquilidad a 30 años. Sabes lo que vas a pagar durante esos 30 años", ha explicado.

SEGUNDA VIVIENDA Y ALTA DEMANDA DE COMPRADORES DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Con una horquilla de precios que puede ir desde los casi 3.000 euros por metro cuadrado en lugares como Málaga, Marbella, Sevilla o Cádiz capital, hasta 1.000 euros en otras zonas de Andalucía, lo más demandado actualmente es segunda vivienda, algo señalado por Gómez como otra consecuencia de la pandemia. Una vivienda que permita tener "amplitud, zonas comunes, que se pueda acercar a la playa o al revés, a la sierra". "Lo bueno que tiene Andalucía es que es muy versátil", ha apuntado en este sentido.

Son opciones que buscan en su mayoría compradores de otras comunidades autónomas, según los datos que maneja Gómez, que estima que dentro de la demanda éstos supongan el 60%, frente a 40% de potenciales compradores andaluces.

Sobre la cuestión que plantean expertos de que esta dinámica pueda variar con el alza de tipos, entre otros factores, la especialista cree que "se va a mantener la tendencia". "Se está notando en toda España, no solo Andalucía. Tenemos muchísima más demanda que oferta de vivienda", ha apuntado.

Para Gómez, "lo importante es que el banco siga dando hipotecas", aunque vuelvan a crecer las de tipo variable, algo que ve inevitable. "Ahora las hipotecas que se van a firmar van a ser todas a tipo variable. Eso lo tenemos claro", ha asegurado, aunque no cree que eso suponga que se vaya a "aminorar" las compras porque, argumenta, "sabes que en algún momento el euríbor baja, el euríbor sube".