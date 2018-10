Denuncian "irregularidades" en la tramitación del Centro de Visitantes de Hoya de la Mora, en Granada

Publicado 18/10/2018 19:16:14 CET

MONACHIL (GRANADA), 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'No más cemento en Sierra Nevada' ha denunciado públicamente que distintas "irregularidades" en la tramitación del expediente de Centro de Visitantes en Hoya de la Mora han obligado al Ayuntamiento de Monachil (Granada) a abrir por tercera vez el periodo de información pública relativo al proyecto.

Según ha informado esta plataforma en una nota, en su día señaló con Ecologistas en Acción que en la tramitación por el Ayuntamiento de Monachil del proyecto de actuación para la construcción de este centro "se estaba incumpliendo de forma reiterada la Ley de Transparencia en cuanto que la documentación no se encontraba publicada en el portal de Transparencia del Ayuntamiento, no estaba completa y no era accesible para las personas interesadas".

Así las cosas, "el Ayuntamiento se ha visto obligado a abrir sucesivamente tres periodos de información pública para acceder al expediente y poder presentar alegaciones a este proyecto", que, según han agregado, "se presenta de todas formas con la misma falta de información que en el primer periodo, al aportar el mismo documento con las mismas carencias de planos y requisitos".