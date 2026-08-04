Denuncian la retirada de agua y comida a gatos callejeros de Úbeda (Jaén) en la ola de calor tras viralizarse un video

Imagen del video que se ha hecho viral - PACMA

JAÉN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha difundido un vídeo en el que se observa a una anciana retirando recipientes con agua y alimento destinados a los gatos de una colonia felina en Úbeda (Jaén), en plena ola de calor.

La grabación ha desatado una oleada de indignación en redes sociales, superando el millón y medio de reproducciones en Instagram en sus primeras 24 horas de publicación y acumulando más de 35.000 comentarios.

En las imágenes difundidas se muestra cómo la mujer se baja de su scooter eléctrico para movilidad reducida y se introduce en un jardín público. Con la ayuda de muletas, procede a retirar la comida y el agua que un gestor había proporcionado a los animales, al tiempo que profiere insultos reiterados contra la persona que está documentando los hechos con su grabación. Asimismo, otra mujer que la acompaña también increpa y amenaza verbalmente a quien realiza el registro audiovisual.

A través de un comunicado, Pacma ha calificado de "intolerable" que se prive deliberadamente a los animales de acceso al agua durante un episodio de temperaturas extremas. La formación política ha recordado que, cuando una colonia felina está gestionada y cuenta con personas autorizadas para su alimentación y seguimiento, son éstas las encargadas de proporcionarles el sustento.

En este sentido, han advertido de que la retirada de estos recursos por parte de terceras personas, además de ir en contra de la Ley de Bienestar Animal 7/2023, dificulta la correcta gestión de la colonia y pone en riesgo el bienestar de los animales.

Por todo ello, el Partido Animalista ha reclamado al Ayuntamiento de Úbeda que investigue lo ocurrido, garantice la gestión de la colonia felina y adopte las medidas necesarias para impedir que vuelvan a retirarse el agua y el alimento.

De igual modo, han instado al consistorio a que "no mire hacia otro lado" y a que informe a la ciudadanía sobre la necesidad de respetar los puntos de alimentación e hidratación gestionados por las personas responsables de estas colonias.