Desactivada la fase de emergencia y estabilizado el incendio declarado en la zona de Las Viñas, en Andújar (Jaén)

ANDÚJAR (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha desactivado este viernes la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en el incendio forestal declarado en una zona próxima a la urbanización Las Viñas, en Andújar (Jaén), tras lograrse la estabilización del fuego. La conocida como zona de Las Viñas es la puerta de entrada al Parque Natural de la Sierra de Andújar.

Según ha informado Sanz en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, se ha desactivado la fase de emergencia sobre las 20,39 horas de esta tarde una vez que los servicios del Plan Infoca han dado por estabilizado el incendio a las 20,30 horas, ubicado en zona de interfaz próxima a esta urbanización.

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal. En este caso, la elevación del plan se ha debido a la proximidad del incendio a una zona diseminada de viviendas y a la carretera de la Parrilla, la A-6177.

En estos momentos, efectivos de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantienen en la zona un despliegue para conseguir controlar el fuego, compuesto por ocho grupos de bomberos forestales, cinco técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, una unidad médica de incendios forestales, una unidad móvil de meteorología y transmisiones, tres vehículos autobombas y un buldócer. Además, la decena de medios aéreos han sido retirados tras estabilizarse el incendio.

El teléfono de emergencias 112 ha atendido, a las 16,30 horas, los primeros avisos ciudadanos por un incendio en las zonas de Casa de Elvira y Las Viñas. Desde la sala coordinadora se ha activado de inmediato al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, a los Bomberos de Andújar, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, así como a la Policía Local y al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Desde el 112 se ha indicado a Europa Press que el hecho de que haya viviendas diseminadas en la zona es lo que ha llevado a declarar el nivel 1 de emergencia, aunque por el momento no se han llevado a cabo ni desalojos ni se ha cortado la carretera cercana a la zona del incendio.