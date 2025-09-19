Declarado un incendio en la zona de Las Viñas, en Andújar (Jaén), y la Junta eleva a fase de emergencia nivel 1

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal declarado sobre las 16,30 horas, en una zona próxima a la urbanización Las Viñas, en Andújar (Jaén). La conocida como zona de Las Viñas es la puerta de entrada al Parque Natural de la Sierra de Andújar.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha elevado a las 17,20 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), en la provincia de Jaén, por este incendio declarado en zona de interfaz próxima a esta urbanización.

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal.

En este caso, la elevación del plan se debe a la proximidad del incendio a una zona diseminada de viviendas y a la carretera de la Parrilla, la A-6177.

Efectivos de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantienen desplegados en la zona un amplio despliegue compuesto por hasta una decena de medios aéreos --seis helicópteros, uno de mando, uno ligero, dos pesados y dos semipesados, y cuatro aviones, uno de coordinación, un anfibio ligero y dos de carga en tierra--, así como cuatro autobombas, dos Bulldócer, 70 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, una Unidad Médica en Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), así como el Grupo Regional de Mando de Incendios Forestales (Gremaf).

El teléfono de emergencias 112 ha atendido, a las 16,30 horas, los primeros avisos ciudadanos por un incendio en las zonas de Casa de Elvira y Las Viñas. Desde la sala coordinadora se ha activado de inmediato al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, a los Bomberos de Andújar, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, así como a la Policía Local y al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).

Desde el 112 se ha indicado a Europa Press que el hecho de que haya viviendas diseminadas en la zona es lo que ha llevado a declarar el nivel 1 de emergencia, aunque por el momento no se han llevado a cabo ni desalojos ni se ha cortado la carretera cercana a la zona del incendio.