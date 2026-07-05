Desalojada una tienda de un centro comercial de Armilla (Granada) por una reacción química tras un vertido de cloro

Archivo - Operadora en la sala regional del 112 Andalucía. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ARMILLA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

Una tienda del centro comercial Nevada Shopping, en Armilla (Granada), ha sido desalojada de forma preventiva este mediodía después de que varios cubos de cloro volcaran en una zona del establecimiento, lo que ha provocado una reacción química y la aparición de humo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el aviso se recibió en torno a las 14,00 horas. Como medida de precaución, trabajadores y clientes fueron evacuados del comercio, aunque no se han registrado heridos.

Hasta el lugar se han deplazado efectivos de los Bomberos de Granada, la Policía Local y Protección Civil de Armilla, que acordonaron la zona afectada y activaron el protocolo de seguridad para controlar el incidente.

Como consecuencia del suceso y de las labores de intervención, el Metro de Granada suspendió temporalmente la circulación entre las paradas de Sierra Nevada y Armilla, en ambos sentidos. El servicio ya ha quedado restablecido.