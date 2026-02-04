Desalojadas 30 personas en Villacarrillo (Jaén) y se activa el nivel 1 del Plan de Emergencias Municipal

Crecida del río Guadalbullón a su paso por la localidad jienense de Puente Tablas. Imagen de archivo. - C.G. - Europa Press

VILLACARIILLO (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Villacarrillo ha informado de que 30 personas han sido desalojadas en el Barrio de la Barca, de las cuales cinco han sido trasladadas al Albergue Municipal y el resto se ha alojado en casas de familiares. Además, el Consistorio ha advertido que no se descarta que, a lo largo de la noche, los niveles de agua puedan seguir aumentando, lo que podría hacer necesario el desalojo preventivo de la zona del Charco de Mogón, así como de los márgenes del río Aguascebas en dirección al Camino de la Osera.

Así lo ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), celebrada a las 19,45 horas de este miércoles en el Centro Municipal de Mogón, con el objetivo de evaluar la evolución del riesgo derivado del aumento de los caudales. Tras las evacuaciones, se ha decidido elevar el Plan de Emergencias Municipal a Nivel 1, decisión que se comunicará al Servicio de Emergencias 112 de Jaén conforme a los protocolos establecidos. Actualmente, el Consistorio ha señalado que se mantiene una vigilancia permanente de los caudales de los ríos, con especial atención al Charco de Mogón ya los márgenes del río Aguascebas.

En torno a las 18,30 horas, se realizaron las primeras evacuaciones preventivas en el Barrio de la Barca, coordinadas por la Policía Local, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Posteriormente, los miembros del Cecopal se trasladaron al Centro Municipal de Mogón para analizar la situación actual y su evolución prevista durante las próximas horas.

De forma paralela a la reunión del Cecopal, la Policía Local ha continuado visitando a los vecinos de las zonas colindantes al Charco de Mogón, y del camino de la Osera con el objetivo de advertir de la posible crecida, reforzar la información preventiva y recordar la conveniencia de tener preparado lo imprescindible ante una posible evacuación.

Desde el Ayuntamiento de Villacarrillo han indicado que se mantendrá un seguimiento constante durante la noche, en coordinación con los distintos cuerpos y servicios de emergencia, informando puntualmente a la población de cualquier novedad relevante. Además, ha rogado a la ciudadanía que mantenga la calma, extreme la precaución y siga exclusivamente las indicaciones difundidas a través de los canales oficiales.