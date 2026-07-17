Desalojado un bloque de viviendas en La Carolina (Cádiz) por un incendio que ha calcinado un piso en la segunda planta

Archivo - Imagen de archivo de vehículos en el Parque de Bomberos de Jaén. - BOMBEROS JAÉN - Archivo

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de un bloque de viviendas de la localidad jiennense de La Carolina han sido desalojados de forma preventiva a última hora de este jueves 16 de julio por un incendio que ha calcinado un piso en la segunda planta sin que se hayan registrado daños personales.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el incendio se registró sobre las 23.15 horas en un segundo piso en la calle Campomanes. Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos de La Carolina, Policía Local, Guardia Civil y sanitarios, que no han tenido que atender a nadie.

Según fuentes de los Bomberos y la Policía Local, la vivienda ha quedado calcinada, las llamas han causado daños también a la fachada del piso inferior y el bloque quedó afectado por humo y tuvo que ser desalojado.