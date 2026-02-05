Desalojado por completo de madrugada el municipio de Dúdar (Granada), aislado por las lluvias

Imagen de carretera cortada al inundarse por el desbordamiento del río Aguas Blancas tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Pinos Genil, Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todos los habitantes del municipio de Dúdar, en la comarca de la Vega de Granada, ha sido desalojado por completo durante la madrugada de este jueves 5 de febrero por las intensas lluvias que está dejando la borrasca Leonardo y que han provocado el desbordamiento del río Aguas Blancas, que ya mantenía aislada por carretera a la localidad.

Según ha explicado el alcalde de Dúdar, Nicolás González, el desalojo de los vecinos ha sido "muy complicado" porque los máquinas desplazados por la Diputación Provincial de Granada "necesitaron dos o tres horas abriéndose camino" para llegar al municipio que ya estaba "aislado porque todas las carreteras están cortadas y después meterlos a todos en un convoy y sacarlos con las máquinas mientras se iban produciendo desprendimientos".

En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, González ha detallado que la borrasca ya ha provocado la caída de dos puentes en el municipio, por lo que ahora se encuentran a la espera de la evolución meteorológica de la jornada porque "si llueve el pantano volverá a soltar agua y será peligroso porque volverá a meterse en las casas".

Según el alcalde, el 90% de los vecinos del municipio se encuentran en Granada capital, realojados en el Hotel Luna por la Diputación Provincial, mientras que apenas 30 vecinos permanecen en la escuela de la localidad a la espera de la evolución de la borrasca.