Desalojo preventivo de una decena de personas en el barranco de Alborox de Cenes de la Vega (Granada)

Corte de la calle de la Paz en Cenes por desprendimientos. - AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada) ha desalojado tres viviendas en el barranco de Alborox y ha realojado a las diez personas que residen en ellas como medida de prevención ante los desprendimientos que las lluvias están provocando en el municipio.

El consistorio mantiene activo este jueves el Plan de Emergencias Municipal por el aviso naranja por viento en la Cuenca del Genil y ante la crecida del río Genil por el desembalse de los pantanos de Quéntar y Canales.

Todos los efectivos integrados en el Plan de Emergencias han desarrollado labores de auxilio, prevención y comunicación de incidencias durante la tarde y noche del miércoles.

La UME, junto con Policía Local, efectivos municipales y Protección Civil valoraron la situación por los desprendimientos durante la tarde noche del miércoles en una decena de calles. Entre ellas, en la avenida Sierra Nevada, en el enlace con la A-4026. Están cortadas por este mismo motivo la calle Paz y el barranco de Alborox.

Como medidas preventivas, continúa la suspensión de las actividades de las escuelas deportivas municipales y sus instalaciones, así como de la biblioteca municipal.