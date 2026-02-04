Desalojados 50 vecinos en Santa Bárbara, anejo de Loja (Granada), por el desborde del arroyo Neblín

Bomberos de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

Nivel rojo del Río Genil a su paso por Pinos Puente y Loja

LOJA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

Medio centenar de vecinos de Santa Bárbara, anejo de Loja (Granada), han sido desalojados este miércoles de sus viviendas por el desbordamiento del arroyo Neblín, según ha informado a Europa Press el alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez.

Los vecinos ya estaban avisados del posible desalojo porque el arroyo lleva varios días a punto de desbordarse, de modo que el protocolo estaba activado y no hay que lamentar heridos, según detalla el regidor.

En la zona de Loja también se ha salido el río afectando a varias calles. Preocupa la situación en La Fábrica, una pedanía junto a Huétor Tájar donde se ha desbordado el arroyo Milanos y ha dejado incomunicada la zona durante varias horas. En Riofrío el cauce del río está al límite.

La Diputación de Granada informa del nivel rojo del Río Genil a su paso por Pinos Puente y Loja; mientras que Huétor Tájar se encuentra aislado. Están cortadas la GR-4402, GR-4403, GR-4407 y GR-4400, entre otras vías.