Los desalojados en Andalucía bajan a 4.879, mientras vecinos de Santisteban (Jaén) son evacuados por desprendimiento

Desalojados en Ubrique (Cádiz) por desbordamiento del río y movimientos de tierra. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de personas desalojadas en Andalucía ha vuelto a descender, situándose en un total de 4.879 afectados como consecuencia del tren de borrascas que ha azotado a la comunidad. La mayoría de los desalojos se concentran en la provincia de Cádiz, con 4.005 personas, seguida de Málaga (325), Córdoba (276), Sevilla (124), Jaén (89) y Granada (60). No obstante, en el municipio de Santisteban del Puerto (Jaén) se ha procedido al desalojo preventivo de unos 40 vecinos debido a un desprendimiento de ladera y rocas, que han sido realojados con familiares.

Según ha informado la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en una nota, en las últimas horas se ha autorizado el regreso paulatino a sus viviendas de los vecinos de Vejer y Arcos de la Frontera (Cádiz) que permanecían desalojados.

Asimismo, han podido volver a sus hogares las 600 familias de la zona de Los Puentes, en Jaén, los 30 vecinos desalojados en Mogón (Jaén) y las 13 personas afectadas en Linares-Baeza. En la provincia de Málaga, también se ha dado luz verde al regreso de los vecinos de Casares, al igual que ha ocurrido con el medio centenar de personas desalojadas en Lora del Río, en Sevilla.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado de que en la provincia de Córdoba ya han regresado a sus domicilios un total de 306 personas: 45 vecinos de Encinarejo, en la capital; 48 de El Carpio; 140 de Palma del Río; 63 de Villafranca de Córdoba; siete de Puente Genil y tres de Villa del Río.