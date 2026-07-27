Desalojo preventivo de 150 vecinos de un bloque de pisos en Linares (Jaén) por un incendio en la novena planta

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JAÉN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en la cocina de una vivienda en una novena planta ha obligado en la madrugada de este lunes 27 de julio al desalojo preventivo de unos 150 vecinos de un bloque de pisos en la localidad jiennense de Linares que no ha provocado heridos de consideración.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varias llamadas recibidas a partir de las 01.10 horas alertaban de un incendio en la calle Blasco Ibáñez, en la barriada de Arrayanes. Según los testigos, el fuego se originó en una novena planta de un bloque.

Acto seguido se activó de inmediato a Bomberos de Linares, Policía Local y Nacional y Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

De manera preventiva, se procedió al desalojo del bloque, unas 150 personas que pudieron volver a sus viviendas en cuanto el fuego quedó extinguido.

Según los Bomberos, el incendio se declaró en una cocina de una novena planta. Los propietarios se trasladaron por sus propios medios a un centro hospitalario sin que fuera necesaria la presencia de los servicios sanitarios en el lugar.