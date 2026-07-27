El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla atiende a más de 350 nuevos pacientes al año con tumor maligno de cara y cuello

Unidad de cirugía maxilofacial del Hospital Virgen del Rocío - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, atiende cada año a más de 350 nuevos pacientes en su consulta multidisciplinar de tumores de cabeza y cuello maxilofaciales, un modelo pionero en España basado en la alta resolución y el acto único.

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa, aunque los tumores de cabeza y cuello son "menos conocidos" que otros tipos de cáncer, su incidencia "continúa aumentando", siendo el sexto cáncer más frecuente en Europa. Además, presentan una elevada mortalidad, superior al 50 por ciento, debido a que en muchos casos el diagnóstico se produce cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas.

En este contexto, el HUVR cuenta con una consulta multidisciplinar en la que el paciente es valorado por especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial, Oncología Médica y Oncología Radioterápica, que trabajan de manera coordinada con los dentistas de Atención Primaria y otros profesionales implicados en el proceso asistencial.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, que se celebra este 27 de julio, los profesionales del hospital sevillano recuerdan la importancia de "acudir al dentista del centro de salud ante cualquier signo de alarma", ya que es la puerta de entrada a un itinerario asistencial perfectamente estructurado que favorece el diagnóstico precoz y agiliza el inicio del tratamiento.

En esta consulta, tras la valoración inicial en Atención Primaria, los pacientes son derivados a una consulta hospitalaria de alta resolución en la que, en una sola visita, reciben una evaluación integral y un plan terapéutico personalizado.

De esta manera, el director de la Unidad de Cirugía Maxilofacial del Hospital, el doctor José Luis Gutiérrez, ha explicado que si el paciente necesita cirugía, radioterapia, quimioterapia o una combinación de estos tratamientos, "sale de la consulta con todo prescrito y "perfectamente orientado". Así, tanto quienes requieren intervención quirúrgica como aquellos que únicamente precisan tratamiento oncológico "regresan a casa con su itinerario asistencial definido y toda la información necesaria sobre el proceso".

MÁS DE 1700 CONSULTAS ANUALES

La actividad de esta consulta multidisciplinar alcanza las 1.720 consultas anuales, entre primeras visitas y revisiones, mientras que cada año se realizan alrededor de 160 intervenciones quirúrgicas relacionadas con estos tumores.

Asimismo, este modelo asistencial se completa con el Comité de Tumores de Cabeza y Cuello, que se reúne semanalmente, todos los viernes, para revisar y consensuar las decisiones terapéuticas adoptadas durante la semana. En él participan especialistas de Radiología, Medicina Nuclear, Cirugía Plástica, Dermatología, Otorrinolaringología, Anatomía Patológica, Odontología y otras áreas, lo que permite ofrecer una atención multidisciplinar basada en el consenso.

Entre los profesionales que forman parte de este equipo también se encuentra un especialista en Endocrinología y Nutrición. Su participación resulta especialmente relevante porque muchos de estos tumores, sobre todo en estadios avanzados, provocan dificultades para alimentarse. Por ello, el soporte nutricional comienza desde el momento del diagnóstico y acompaña al paciente durante todo el tratamiento.

Dentro de los tumores malignos maxilofaciales, el más habitual es el cáncer localizado en la lengua y el suelo de la boca. Esta localización suele provocar problemas para tragar y, en ocasiones, también afecta al habla y a la respiración.

Por otro lado, otros tumores aparecen con frecuencia en los labios, las encías, el paladar, la mandíbula, el maxilar superior, las amígdalas o los senos paranasales, pudiendo ocasionar importantes secuelas tanto funcionales como estéticas