Andalucía roza los 4.000 desalojados con 87 carreteras cortadas y busca a una mujer caída al río en Salayonga (Málaga)

Huétor Tájar tras el paso de la borrasca Leonardo - ÁLEX CÁMARA/EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Leonardo ha provocado nuevos desalojos desde la noche de este miércoles hasta la madrugada de este jueves en varias localidades de Cádiz, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla, lo que eleva la cifra a cerca de 4.000 los evacuados, según informa la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico informa de 87 carreteras cortadas en la red viaria andaluza, 85 de ellas por inundaciones y dos por hielo y nieve. La provincia más afectada es Cádiz con 25 vías cerradas al tráfico, le sigue Córdoba (22), Sevilla (doce), Jaén (once), Granada (nueve), Málaga (cinco) y una en Almería. A esto hay que sumar dos carreras en Sierra Nevada (Granada) cortadas por hielo y nieve, que son la A- 395 (entre el kilómetro 32 y el 39) y la A-4025 (del kilómetro 0 al 7,35). Por este motivo, se recomienda a la ciudadanía informarse del estado de las carreteras antes de emprender viaje

En Granada, se han llevado a cabo desalojos en Dúdar (120 personas), Cenes de la Vega (diez) y Órgiva (siete). En este último municipio, alrededor de 270 personas se encuentran incomunicadas por el estado de las vías de acceso; entre 60 y 80 residen en la zona de Pareja de los Cigarrones, en el cauce del río Guadalfeo, y el resto en Bayacas, junto al cauce del río Chico. En el lugar se encuentran efectivos de Protección Civil, Policía Local, medios del Ayuntamiento y el alcalde como director de la emergencia, según el detalle ofrecido por la Junta en una nota.

En Córdoba ha habido desalojos en la capital, concretamente en la zona de Guadalvalle (calles Tórtola, Perdiz, Majaneque y Trigueros). Se trata de 60 personas para las que se ha habilitado un albergue en Vistalegre. En la provincia, también han sido desalojadas doce personas en Puente Genil (zona del río Oro-Torremembrillo) que se encuentran en un hotel, y en Baena seis personas evacuadas del Paraje de la Vega Bajo, junto al río Guadajoz.

Por otra parte, también se han desalojado los asentamientos rumanos de Camino de la Barca y Camino de Carbonell. En Villa del Río, también en Córdoba, se han producido alrededor de 60 desalojos de viviendas (200 personas) en la zona de Huertos Familiares, de otras 23 viviendas (63 personas) en Villafranca de Córdoba, otras seis personas en Los Piedros en Lucena y una más de la calle Garvín del municipio de Carcabuey.

En Arcos de la Frontera (Cádiz) se produjo a medianoche el desalojo preventivo de un geriátrico con 142 usuarios, además de los inquilinos de las dos primeras filas de una urbanización colindante junto al pantano de El Santiscal. Para estas personas se ha habilitado el auditorio del Ayuntamiento y el pabellón deportivo de la avenida de la Cruz Roja.

En la provincia de Sevilla, los desalojos han tenido lugar en el municipio de Écija (76 personas), en la de Jaén han sido en Andújar, seis personas que se han realojado en viviendas particulares, y en Málaga en Cuevas del Becerro, donde cuatro personas han sido evacuadas de dos viviendas y se hospedan en un hotel o en casa de familiares.

El 112 Andalucía ha gestionado casi 200 incidencias (187) a causa de la lluvia y el viento en las últimas horas. Por provincias, Jaén es la que ha registrado más avisos (52), seguida por Granada (44), Córdoba (25), Cádiz (19), Sevilla (18), Málaga (16), Huelva (10) y Almería (tres). Desde la llegada de la borrasca Leonardo el pasado lunes, el cómputo total de incidencias asciende ya a 3.255, y a 7.454 desde el comienzo de la sucesión de borrascas el pasado 27 de enero.

Entre las incidencias más destacadas, el rescate en curso de una mujer caída al río Turbillas, en Sayalonga (Málaga), cuando intentaba rescatar del agua a su perro. En Granada capital se produjo anoche la caída de un muro en una vivienda del Camino del Sacromonte (sin heridos), y en la misma calle ha tenido lugar esta mañana el derrumbe de una casa cueva con una posible persona atrapada.

En Órgiva, en la provincia granadina, dos vehículos quedaron atrapados en el Río Chico; los servicios operativos accedieron a los dos turismos y han podido confirmar que no había personas en su interior. En Huétor-Tajar, se han producido anegaciones en el instituto Juan Ramón Jiménez, y en otros municipios granadinos como Fuente Vaqueros y Pinos Puente, se han producido desprendimientos de ladera y anegaciones.

En la provincia de Cádiz, concretamente en San Roque, siete personas necesitaron asistencia por parte de Cruz Roja tras haber sido rescatadas de sus viviendas por los GEAS de la Guardia Civil en San Martín del Tesorillo y presentar signos de hipotermia. En Prado del Rey, también en la provincia de Cádiz, se produjo anoche un hundimiento en la carretera A-373R (ramal de la A-373) en sentido Villamartín, impidiendo el acceso al hospital de Villamartín.

En Jaén, destaca la suspensión de la circulación férrea por acumulación de agua en varias partes del trayecto entre las estaciones de Espeluy y Jaén. Los trenes se quedaron en la estación de Linares-Baeza y se trasladó al pasaje (68 personas). En la capital jiennense, por otra parte, se produjo anoche el derrumbe total de una casa de dos plantas en la calle Positillo, sin que haya habido heridos.

En la provincia de Huelva, los puerto de Alájar y Sanlúcar de Guadiana aguantan amarrados a costa, han perdido sus anclajes naturales, pero se mantienen firmes. Hay varias decenas de veleros a la deriva río abajo, sin personas en su interior, solo fue preciso el rescate de dos personas extranjeras de un velero, que se encuentran en perfecto estado. Se ha cortado la navegación por el Guadiana, incluido el Ferry de pasajeros entre España y Portugal.

En Genalguacil (Málaga), ha tenido lugar esta madrugada la caída del muro de una casa en el avenida de Estepona. En su interior se encontraban dos personas mayores, una de las cuales, un varón de 81 años, ha sufrido lesiones muy leves y ha sido atendido por lo sanitarios en el lugar.

Desde la medianoche, ya son más de 100 los avisos gestionados en el 112 por desprendimientos de objetos de fachadas, cableado, obstáculos en la vía, caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico. Hay desplegados más de 1.200 efectivos para la vigilancia, control y seguridad de las zonas más afectadas por las intensas lluvias y el fuerte viento.