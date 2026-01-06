Descienden a tres las carreteras de Almería y Granada con cortes de circulación por nevada o hielo

Carretera con nieve en Andalucía. - 112 ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de carreteras de las provincias andaluzas de Almería y Granada que permanecen este martes, 6 de enero, cerradas a la circulación de forma parcial como consecuencia de los efectos de la nieve o el hielo ha descendido durante la jornada de cinco a un total de tres.

Así se desprende de la información publicada por la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press con datos actualizados a las 16,15 horas de este martes, en comparación con los que se registraban en torno a las 9,30 horas de la mañana.

De este modo, según dicha información, se encuentran cerradas a la circulación en algunos de sus tramos la carretera AL-5405 en la provincia de Almería, y las carreteras A-395 y A-4205 en la provincia de Granada, en los dos primeros casos como consecuencia de nevadas, mientras que el hielo es el factor que causa el corte en la A-4025, que se encuentra en nivel negro en ambos sentidos entre los puntos kilométricos cero y 7,35, en Sierra Nevada.

En lo que respecta a la carretera AL-5405, en la provincia de Almería, se encuentra cortada entre los puntos kilométricos 12 y 28, en ambos sentidos, a la altura de Escúllar-La Estación.

Asimismo, en Sierra Nevada, a la altura del municipio granadino de Dílar, también presenta nivel negro el tramo de la A-395 comprendido entre los kilómetros 32 y 50,1, también por nieve.

Además, la DGT informa de que en otros tres tramos de carreteras de las provincias de Almería y Granada --en concreto, en la AL-4404 en la provincia almeriense, y en la A-4030 y A-4301, en Granada-- hay activado nivel rojo, por lo que es obligatorio por allí el uso de cadenas o neumáticos de invierno, así como la velocidad de circulación está restringida a un máximo de 30 kilómetros por hora, y está restringido el paso de autobuses y vehículos pesados.