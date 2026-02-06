El desembalse del Vadomojón, que ha pasado del 25% al 70% en días, anega olivares en Albendín, Baena (Córdoba)

El desembalse de agua desde el pantano de Vadomojón y las intensas lluvias están anegando los olivares del entorno en Albendín, Baena. - JOSÉ LUIS FM-AYUNTAMIENTO DE BAENA

BAENA (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha iniciado este viernes "trabajos de desembalse controlados" desde el embalse de Vadomojón, pues, tras una semana de intensas lluvias y la entrada masiva de agua procedente de los ríos San Juan, Salado y Víboras, ha pasado de estar al 25% de su capacidad a superar ya el 70%, lo que ha provocado la anegación de los olivares más próximos a la infraestructura hidráulica, en la pedanía de Albendín, dependiente de Baena (Córdoba).

Ese hecho, según ha informado el Ayuntamiento de Baena en una nota, y la previsión de que el citado embalse pueda alcanzar su límite máximo la próxima semana, ha llevado a la CHG ha realizar este viernes "una comprobación de los elementos de desagüe y de la disponibilidad del dominio público hidráulico ante futuros desembalses de explotación en avenida".

El objetivo de esta maniobra, "con una duración limitada a seis horas, es controlar el nivel del embalse de manera gradual y evitar, en la medida de lo posible, la apertura de compuertas en días posteriores, lo que generaría un impacto mucho mayor en el cauce".

Según los informes técnicos, "el caudal de salida máximo se situará en torno a los 100 metros cúbicos por segundo, un escenario similar al registrado en el año 2011. Si bien no se espera que el agua alcance zonas residenciales del casco urbano, el incremento del nivel del río afectará con total seguridad a huertas, zonas de cultivo, infraestructuras agrarias y edificaciones que se encuentren dentro del dominio público hidráulico".

El Ayuntamiento de Albendín, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno en la provincia, ya ha movilizado un dispositivo especial de seguridad compuesto por Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Estos cuerpos están trabajando intensamente en el aviso directo a propietarios y en la vigilancia de las riberas para garantizar el desalojo total del cauce del río.

El alcalde de Albendín, José Andrés García Malagón, ha hecho un llamamiento a la "prudencia y responsabilidad ciudadana", instando a los vecinos a alejarse de las márgenes del río y a seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades.

"Nuestra prioridad absoluta es la seguridad de las personas y minimizar los daños materiales en nuestras explotaciones agrícolas", ha declarado, añadiendo que el Ayuntamiento mantendrá canales de información actualizados para seguir la evolución de la situación en tiempo real.