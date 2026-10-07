Desmantelado un peligroso laboratorio que usaba butano para el cannabis e intervienen 2.000 plantas en Granada

La Guardia Civil interviene cerca de 2.000 plantas de marihuana y desmantela un peligroso laboratorio BHO en Atarfe. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado durante este pasado martes varias actuaciones contra el cultivo, elaboración y tráfico de cannabis en las localidades granadinas de La Zubia, Atarfe, Puerto Lope, Limones y Rubite, que se han saldado con 19 detenidos, casi 2.000 plantas de marihuana intervenidas y un peligroso laboratorio desmantelado que usaba gas butano para obtener extractos de cannabis.

Así lo ha dado a conocer el instituto armado en una nota informativa en la que detalla que Unidades de la Comandancia de la de Granada practicaron un total de 14 entradas y registros con mandamiento judicial, a las que se suma el desmantelamiento de una plantación de cannabis situada al aire libre.

Como resultado de estas actuaciones, los agentes se han incautado de 1.991 plantas de cannabis sativa, 58 kilogramos de picadura de marihuana, 2,12 kilogramos de polen de hachís y 834 gramos de hachís.

Asimismo, han sido intervenidos 7.330 euros en efectivo, un arma corta del calibre 22 con 30 cartuchos, una escopeta y un dispositivo eléctrico tipo táser.

Entre las actuaciones desarrolladas destaca especialmente el desmantelamiento en Atarfe de un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de extractos de cannabis mediante el denominado método BHO, siglas de 'Butane Hash Oil'. Esta técnica emplea gas butano como disolvente para obtener a partir del cannabis un producto con una elevada concentración de THC.

La Guardia Civil explica que el empleo de un gas extremadamente inflamable convierte estos laboratorios clandestinos en instalaciones de especial peligrosidad, tanto para quienes manipulan las sustancias como para las personas que se encuentran en sus inmediaciones.

La acumulación de gas en espacios cerrados puede generar una atmósfera potencialmente explosiva que, ante una fuente de ignición, puede provocar incendios, deflagraciones o explosiones con consecuencias muy graves para las personas y los edificios.

SIETE INCIDENCIAS EN CINCO AÑOS EN LABORATORIOS BHO

La experiencia acumulada por la Guardia Civil en la provincia de Granada evidencia que el riesgo asociado a este procedimiento no es meramente potencial. Con el laboratorio desmantelado ahora en Atarfe, son ya siete las incidencias relacionadas con la elaboración de extractos de cannabis mediante BHO registradas por la Guardia Civil de Granada durante los últimos cinco años, con un balance de una persona fallecida y ocho heridas graves por quemaduras y otras lesiones que han dejado secuelas.

En 2021 se produjeron dos episodios. Una explosión ocurrida en Armilla mientras se empleaba este procedimiento causó heridas graves a dos personas. Ese mismo año, otra explosión relacionada con la elaboración de BHO en Dúrcal dejó otros tres heridos.

En 2022, una nueva explosión en Atarfe provocó heridas graves a otras dos personas. Ese mismo año, la Guardia Civil desmanteló en Pinos Puente otro laboratorio clandestino destinado a la elaboración de este tipo de extractos, en este caso antes de que se produjera un accidente.

En noviembre de 2025 tuvo lugar el episodio con consecuencias más castastróficas registrado hasta el momento. Una explosión en otro laboratorio BHO situado en Atarfe que causó graves heridas a dos personas, una de las cuales falleció posteriormente como consecuencia de las lesiones sufridas.

Ya en el presente año 2026, la Guardia Civil desmanteló en Moraleda de Zafayona otro laboratorio destinado a la elaboración de extractos de cannabis mediante BHO. Según la valoración de los especialistas TEDAX-NRBQ de la Guardia Civil, se trataba del laboratorio BHO más sofisticado descubierto hasta ese momento en España, tanto por las características de la instalación como por los medios técnicos empleados.

A estos seis antecedentes detallados por la Guardia Civil en la nota informativa se suma ahora el laboratorio localizado también en la ciudad de Atarfe.

Precisamente la explosión ocurrida en en noviembre de 2025 que se saldó con un fallecido y un herido grave, puso a la Benemérita sobre la pista de una organización criminal dedicada a esta actividad delictiva, lo que ha llevado a los investigadores hasta este laboratorio situado en la misma localidad.

INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA DE LOS TEDAX-NRBQ

Por la peligrosidad asociada a este procedimiento, en el laboratorio descubierto ha resultado fundamental la intervención de efectivos TEDAX-NRBQ de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.

Antes de que las unidades encargadas de la intervención y del posterior registro accedieran al laboratorio, estos especialistas realizaron las mediciones y comprobaciones técnicas necesarias para verificar que en el interior no existiera una atmósfera potencialmente explosiva que pudiera poner en peligro a los agentes participantes.

Una vez descartado ese riesgo inmediato, los TEDAX-NRBQ aseguraron la zona y prestaron asesoramiento técnico a los agentes encargados del registro y de la investigación para que las actuaciones pudieran desarrollarse en condiciones de seguridad ante la presencia de gases inflamables y otros elementos asociados a este tipo de instalaciones.

La participación de estos especialistas se extiende igualmente a la vertiente pericial de la investigación. Los TEDAX-NRBQ elaborarán el correspondiente informe técnico pericial, destinado a determinar y acreditar la peligrosidad del procedimiento utilizado para la extracción del aceite de hachís y los riesgos derivados de las condiciones en las que se encontraba instalado y operaba el laboratorio.

Este informe permitirá incorporar a la investigación una valoración técnica especializada sobre la peligrosidad de la instalación y las consecuencias potenciales que una eventual deflagración o explosión podría haber ocasionado.

AMPLIO DISPOSITIVO DE LA GUARDIA CIVIL

Las actuaciones desarrolladas durante este pasado martes en la provincia de Granada han requerido la participación coordinada de numerosas unidades y especialidades de la Guardia Civil.

Así, Han intervenido agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada, distintas Áreas de Investigación, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) n.º 1, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), el Equipo PEGASO, efectivos TEDAX-NRBQ de la Comandancia de Granada y componentes del Servicio Cinológico.

La actuación se enmarca en las investigaciones y dispositivos que la Guardia Civil mantiene activos en la provincia de Granada contra el cultivo, elaboración y tráfico de sustancias estupefacientes.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones y detenciones relacionadas con los hechos investigados.