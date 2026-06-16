Desmantelado un punto de producción y venta de droga en varios pisos de un edificio de Otura (Granada)

Droga intervenida en varios pisos de Otura (Granada) - GUARDIA CIVIL

OTURA (GRANADA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la operación Alfa-Eridani, ha detenido a un individuo de 42 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras desmantelar un punto de producción y venta de sustancias estupefacientes ubicado en varios pisos de un bloque de viviendas de Otura (Granada).

El pasado miércoles 10 de junio, durante una intervención policial previa en el inmueble, una patrulla de la Guardia Civil observó indicios que apuntaban a la existencia de un posible centro de cultivo de marihuana.

A partir de ese momento, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Armilla asumió las pesquisas y llevó a cabo diversas gestiones oportunas, las cuales permitieron confirmar la existencia de un punto de cultivo y venta de droga, así como la presunta implicación de uno de los moradores del edificio.

Al día siguiente, se activó un operativo policial para realizar la entrada y registro judicial de tres viviendas del bloque utilizadas por el presunto autor: una de ellas destinada a residencia habitual y las otras dos presuntamente para fines distintos.

Tras el registro, los agentes localizaron, entre su vivienda y uno de los otros pisos, un total de 3.875 gramos de cogollos de marihuana seca, 1.300 gramos de hachís dispuesto en formato de bellotas y pastillas, 11,3 gramos de cocaína, una báscula de precisión y 1.885 euros en billetes de diverso valor.

Asimismo, en el tercer piso los guardias civiles comprobaron que se había iniciado el montaje de elementos propios de un posible cultivo interior de marihuana.

Como resultado, este individuo fue detenido por un presunto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe, quedando en libertad con cargos.