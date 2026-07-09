Desmantelados dos cultivos de marihuana con más de 700 plantas en dos pisos de la zona Norte de Granada

Puerta donde resultó herido el agente. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos plantaciones de marihuana en el interior de dos pisos ubicados en el distrito Norte de Granada en los que se han intervenido más de 700 plantas.

En el primero de ellos fueron hallados más de 400 ejemplares con un porte de 1,4 metros, mientras que en un segundo piso se localizaron cerca de 300 plantas en fase de crecimiento.

La operación, enmarcada dentro del denominado 'Plan Norte', no se ha saldado con detenciones, pero sigue abierta y no se descarta que se produzcan en los próximos días.

En el primero de los pisos inspeccionados se localizaron tres habitaciones perfectamente habilitadas para el desarrollo vegetativo de las plantas de marihuana, contando con sistemas de iluminación, aireación y ventilación.

Debido a que la vivienda disponía de doble puerta de entrada, ambas con un alto nivel de seguridad, unido a la falta de espacio existente, circunstancias estas que dificultaron exponencialmente las maniobras de entrada, un funcionario de la Unidad de Intervención Policial resultó lesionado.

La persona dada de alta en el catastro de dicha vivienda aún no ha sido localizada por las autoridades.