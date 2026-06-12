Desmantelados dos pisos con más de 380 plantas de marihuana y tres detenidos en la zona Norte de Granada

Plantas de marihuana intervenidas en la zona norte de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido, dentro del 'Plan Norte', a dos hombres y una mujer, de entre 36 y 58 años, como presuntos responsables de dos pisos con plantaciones de interior de marihuana en los que se han intervenido más de 380 ejemplares.

En una de las habitaciones del primer piso, los agentes localizaron 80 plantas de marihuana con un porte de 130 centímetros cada una, mientras que en la segunda pieza se hallaron otras 40 plantas de la misma especie y altura, mientras que en una tercera otras 120 plantas de similar tamaño fueron aprehendidas.

En relación con estas plantaciones fueron detenidos un hombre y una mujer de 36 y 47 años, ambos con antecedentes policiales.

Durante el registro de la segunda vivienda, igualmente ubicada en el distrito Norte, los agentes inspeccionaron en esta ocasión dos habitaciones que se encontraban perfectamente equipadas para facilitar un rápido crecimiento de las plantas de cannabis.

En la primera de ellas fueron halladas 90 plantas con un porte de unos 60 centímetros, mientras que en la segunda aparecieron más de medio centenar.

Como presunto responsable de estas últimas plantaciones fue detenido otro hombre de 58 años, al cual ya le constaban antecedentes policiales. Todos han sido puestos a disposición judicial.