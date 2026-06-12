Detenidas tres personas por una plantación de 200 plantas de marihuana en La Rinconada (Sevilla)

Agente de la Guardia Civil en una plantación en La Rinconada (Sevilla) - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como responsables de una plantación 'indoor' de marihuana en la localidad de La Rinconada (Sevilla), por lo que se les ha imputado un delito contra la salud pública además de un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, fueron los vecinos los que alertaron a los investigadores del trasiego continuo de personas dentro de un inmueble ubicado en una de las avenidas principales de la localidad. Previamente, acumulaba antecedentes relacionados con la ocupación.

Así, la Guardia Civil llevó a cabo una investigación en el inmueble y constató que estaba siendo utilizado como centro 'indoor' de crecimiento de plantas de marihuana.

Durante la entrada y registro en el inmueble se localizaron unas 200 plantas de marihuana en un avanzado estado de floración, además de un elaborado aparataje eléctrico necesarios para la elaboración y cultivo de la plantación.

Por su parte, los agentes detectaron la existencia de un enganche ilegal al fluido eléctrico público, con el consiguiente riesgo de incendio para el resto de viviendas colindantes.

De esta forma, se ha recuperado diverso material informático y de videovigilancia utilizado por el grupo encargado de la plantación para controlar la posible presencia policial.

Paralelamente, se estableció una línea de análisis sobre la información obtenida del material informático y se identificó a los tres responsables de la plantación indoor, que fueron detenidos en las localidades de La Rinconada y Alcalá del Río.

Los tres han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial y han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico.