Desmantelados tres pisos en Granada capital con más de 800 plantas de marihuana en cultivos de interior

Desmantelados tres pisos en la capital con más de 800 plantas de marihuana en cultivos de interior - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido, dentro del 'Plan Norte', a cuatro varones y una mujer, de entre 21 y 53 años de edad, como presuntos responsables de tres casas con plantaciones de interior de marihuana en las que se han intervenido más de 800 plantas de esta especie, cerca de 350 gramos de picadura, una pistola y un subfusil de airsoft, además de un hacha. A los detenidos se les ha imputado los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Así lo ha dado a conocer el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado en el que detallan que durante el transcurso de la operación se llevaron a cabo tres registros en una barriada compuestas de casas ubicadas en el distrito Norte de Granada.

En la primera se localizaron dos habitaciones perfectamente habilitadas para el desarrollo vegetativo de las plantas de marihuana, que contaban con sistemas de iluminación, aireación y ventilación. En la primera habitación se localizaron 130 plantas de marihuana con un porte de 60 centímetros cada una, mientras que en la segunda pieza se hallaron otras 52 plantas de la misma especie y altura. En relación con estas plantaciones fueron detenidas dos personas, un varón y una mujer, de 21 y 53 años de edad respectivamente, contando con antecedentes policiales la mujer.

Durante el registro de la segunda vivienda, también en el distrito Norte, los agentes inspeccionaron dos habitaciones. Ambas se encontraban totalmente equipadas para facilitar el rápido desarrollo vegetativo de las plantas de cannabis sativa. En la primera de ellas hallaron 70 plantas con un porte de unos 80 centímetros, mientras que en la segunda aparecieron más de 160, todas ellas con una altura similar a las de la pieza contigua.

También fueron incautadas, en otras habitaciones de la vivienda, dos cajas con cerca de 350 gramos de picadura. Por otra parte, los agentes aprehendieron en el interior de esta misma vivienda, un hacha que se encontraba sobre una mesita de noche. Como presunto responsable de estas últimas plantaciones de interior fue detenido un varón de 43 años, al cual no le constaban antecedentes policiales.

En el último registro se localizaron un total de 400 plantas de marihuana distribuidas en tres habitaciones, una de ellas dedicada en exclusiva a alojar cinco plantas-madre y a la producción de esquejes. También se intervinieron dos armas, una corta y otra larga, ambas de airsoft. En relación con esta plantación fueron detenidos dos varones de 43 y 26 años respectivamente, contando con antecedentes policiales el mayor de ellos.

Todos los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, y han quedado en libertad y a la espera de ser llamados para comparecer en juicio.