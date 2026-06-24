Cinco detenidos al desmantelar tres plantaciones de marihuana en Huelva con enganches de luz ilegales

Plantación indoor de marihuana en Huelva capital. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por delitos relacionados contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico al desmantelar tres plantaciones indoor de marihuana ubicadas en distintas barridas de Huelva capital.

Según ha indicado el cuerpo policial en una nota, durante las inspecciones los agentes localizaron diferentes infraestructuras destinada al cultivo indoor de cannabis, preparadas específicamente para la producción en el interior de los inmuebles.

Como resultado de los registros fueron intervenidas unas 400 plantas de marihuana, así como otros dos kilos de marihuana y una importante suma de dinero en efectivo.

Señala la Policía Nacional que se trata de instalaciones que requieren una "importante inversión económica" y que "precisan de una alta carga energética", que se obtiene "de manera ilegal" y que "generalmente comportan un riesgo para los vecinos de la zona donde se encuentran ubicadas".

El operativo ha sido realizado por la Brigada Provincial de Policía Judicial en los primeros días de junio, con el apoyo de las correspondientes autorizaciones judiciales, y supone la supresión de "este lucrativo negocio". En el mismo también han colaborado agentes de la Unidad de Prevención y Reacción, Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional y técnicos de Endesa.