Desmantelan tres centros de producción de marihuana e interviene 1.365 plantas en Pinos Puente (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de una operación contra la producción de marihuana en Pinos Puente (Granada). - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado tres centros de producción de marihuana, ha incautado 1.365 plantas de cannabis sativa y ha desactivado 30 enganches ilegales a la red eléctrica en el marco de la operación 'Seflor' desarrollada durante la pasada semana en la localidad granadadina de Pinos Puente.

El cuerpo armado señala en una nota informativa que la operación fue iniciada por agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pinos Puente ante la sospecha de que en distintos domicilios del municipio se estaban produciendo defraudaciones de fluido eléctrico que estaban provocando una importante sobrecarga en la red de suministro de la zona.

Con la colaboración de técnicos de la compañía eléctrica, los guardias civiles realizaron inspecciones y mediciones en distintos puntos de la red para localizar las viviendas que pudieran estar conectadas de manera fraudulenta.

Durante estas comprobaciones, los investigadores obtuvieron además indicios de que tres de los inmuebles inspeccionados habían sido habilitados como centros de producción de marihuana, por lo que solicitaron a la autoridad judicial una autorización de entrada y registro.

Una vez obtenida la autorización, los agentes accedieron a las tres viviendas y comprobaron que en su interior habían sido instaladas plantaciones de marihuana. Como resultado de los registros, la Guardia Civil desmanteló los tres centros de producción y se incautó de un total de 1.365 plantas de cannabis.

Asimismo, durante el desarrollo de la operación, y con la colaboración de los técnicos de la compañía suministradora, fueron localizados y desactivados un total de 30 enganches ilegales a la red eléctrica.

Los presuntos responsables van a ser puestos a disposición judicial en los próximos días como presuntos autores de un delito de defraudación de fluido eléctrico. A los responsables de las tres plantaciones desmanteladas se les atribuirá además un delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga.