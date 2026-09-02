Desmantelan tres plantaciones de marihuana y detienen a siete personas en Alhendín (Granada)

Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado tres plantaciones de marihuana en Alhendín con un total de 742 plantas en una operación conjunta que también se ha saldado con la detención de siete personas. - GUARDIA CIVIL / AGENCIA TRIBUTARIA

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han conseguido desmantelar tres plantaciones de marihuana en la localidad granadina de Alhendín en una operación conjunta que también se ha saldado con la detención de siete personas.

Así lo han dado a conocer en un comunicado en el que precisan que el operativo se desarrolló a principios de mes en el referido municipio donde se practicó la entrada y registro en nueve domicilios y la detención de las referidas personas, de entre 20 y 55 años, además de la aprehensión de un total de 742 plantas.

El área de investigación de la Guardia Civil de Las Gabias, en el marco de la operación 'EBGB Algarrobo', asumió las pesquisas tras recibir numerosas quejas vecinales y de viandantes por el intenso olor a marihuana en varias calles del municipio, junto con reiteradas subidas de tensión y cortes en el suministro eléctrico que ocasionaron averías en electrodomésticos y dispositivos electrónicos.

Estas incidencias incluso llegaron a provocar el incendio de una vivienda a principios de año, el 17 de enero, originado por una sobrecarga en la red, que afectó a otros pisos del mismo bloque y a viviendas contiguas. El incidente requirió la evacuación y el rescate de las personas atrapadas en el interior del inmueble y ocasionó lesiones graves a varios residentes, así como a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron. Tras investigar el origen del fuego, se comprobó que se trataba de un cortocircuito en una instalación ilegal de producción de marihuana.

A partir de estos hechos, los agentes reforzaron la vigilancia y constataron la existencia de inmuebles con actividad compatible con el cultivo de cannabis sativa y con posibles acometidas ilegales al suministro eléctrico.

Tras estas verificaciones se activó un amplio dispositivo policial entre Guardia Civil y la Unidad Operativa de Motril de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para llevar a cabo las entradas y registros en los nueve domicilios identificados, contando además con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada (USECIC), de patrullas de seguridad ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Armilla y con la colaboración de Policía Local del municipio y de los técnicos de la compañía eléctrica Endesa.

Concluido el operativo, se constató la existencia de conexiones ilegales al suministro eléctrico en los nueve domicilios y plantaciones de marihuana en tres de ellos, de donde fueron intervenidas 742 plantas en distintos estados de floración. Asimismo, se procedió a la eliminación de todas las acometidas fraudulentas.

Como consecuencia, la Guardia Civil ha puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe a siete personas por su presunta relación con los hechos señalados. Dos de ellas han sido detenidas por su presunta participación en los delitos de cultivo de marihuana y de defraudación eléctrica, mientras que las cinco restantes, por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.