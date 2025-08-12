Desmantelan tres plantaciones de marihuana con más de 550 plantas y siete detenidos en la provincia de Granada

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han realizado en los últimos días varios registros en viviendas en la provincia de Granada, que ha dado como resultado el desmantelamiento de tres plantaciones con más de 550 plantas en total y siete personas detenidas.

Según han informado desde la Comisaría Provincial, a través de un comunicado, se tratan primero de dos operaciones realizadas en la localidad de Baza, que han recibido los nombres de 'Ermita' y 'Quirop', en las que han sido detenidos seis hombres y se han decomisado 487 plantas.

Por otro lado, en la zona norte de Granada se ha realizado otro registro con un único detenido donde se han localizado otras 70 plantas.

Todas ellas presentaban un enganche ilegal a la red eléctrica así como la maquinaria y los elementos necesarios para el crecimiento y desarrollo de la plantación. Los presuntos responsables han sido detenidos por delitos contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico.

Las investigaciones se iniciaron por el Grupo Operativo Local de la Comisaría de Policía Nacional de Baza, que pudo constatar la existencia de tres inmuebles de la localidad bastetana donde se encontrarían plantaciones indoor de cannabis sativa.

Después de recabar las pruebas necesarias para solicitar el mandamiento judicial, los policías realizaron la entrada y registro en las mencionadas viviendas en dos operaciones que se han bautizado como 'Ermita' y 'Quirop'.

En la primera de ellas se accedió a una casa cueva de la localidad donde se encontraron 117 plantas de cannabis peladas y en disposición de secado colgadas de la parte superior de cada estancia del inmueble.

En la segunda se accedió a dos viviendas donde se localizaron 116 y 204 plantas respectivamente. En el momento de los registros no se encontraba nadie junto a las plantaciones, por lo que los seis presuntos responsables investigados --tres en cada operación-- fueron detenidos en los días posteriores. Todos son españoles y nacidos en diferentes localidades de la provincia de Granada.

Por parte de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Granada se ha llevado a cabo otro registro en el Distrito Norte se ha llevado a cabo otro registro donde se han incautado 70 plantas de marihuana de metro y medio de altura con cogollo.

En esta intervención policial ha sido detenido un hombre granadino de 62 años como presunto responsable de delito contra la salud pública y delito leve de defraudación del fluido eléctrico.

Todas las viviendas reseñadas en estas intervenciones presentaban además un enganche ilegal a la red eléctrica, con las consecuencias perjudiciales que ello conlleva tanto para los consumidores legales que resultan afectados como para los transformadores que dan suministro a los inmuebles, los cuales resultan dañados y generalmente quemados por la superior carga que soportan los mismos.