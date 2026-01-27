Desviados seis vuelos de Málaga a Sevilla y a Jerez (Cádiz) a causa de la niebla

Archivo - Un avión entre la niebla. Imagen de Archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Aena ha informado este martes que seis vuelos con destino Málaga se han desviado a los aeropuertos de Sevilla (4) y de Jerez (2) debido a la intensa niebla.

En declaraciones a Europa Press, Aena ha detallado que los vuelos desviados de Málaga a Sevilla procedían de Estambul, Madrid, Barcelona y Oslo. Sin embargo, los vuelos desviados de Málaga a Jerez procedían de Tampere y Dublín.

No obstante, otros siete vuelos han sido desviados por el mismo motivo a otros aeropuertos que no son andaluces. En total, el aeropuerto de Málaga ha desviado este martes 13 vuelos a otros aeropuertos por la niebla.