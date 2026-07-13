Detenida en Granada por intentar robar un móvil a unos jóvenes con un spray de gas pimienta

Vehículo de la Policía Nacional de Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 33 años como presunta responsable de un intento de robo con violencia a unos jóvenes a los que roció con spray pimienta con la idea de apropiarse de un móvil.

Los hechos se produjeron de madrugada en un parque del distrito Norte. Un par de jóvenes de 19 años se encontraban sentados en un banco cuando se les aproximó una pareja, los cuales les solicitaron que les prestasen un teléfono móvil para realizar una llamada.

Uno de los jóvenes accedió a prestarle el teléfono a la mujer con el fin de que pudiera hacer la llamada, si bien no le cedió el terminal, manteniéndolo sujeto en todo momento, ofreciéndole hacer la llamada mediante el sistema de manos libres.

En un momento determinado, el varón sacó un spray de gas pimienta con el que roció en los ojos a los jóvenes, provocándoles una fuerte irritación en los ojos, por los que ambos huyeron a la carrera, aún con el teléfono móvil en la mano.

Ante los síntomas que les había provocado el gas pimienta, así como las posibles lesiones que pudiera haberles ocasionado, los denunciantes acudieron a un centro médico para ser asistidos.

El grupo de Delincuencia Urbana Norte comenzó a raíz de la denuncia de los jóvenes una investigación por la cual pudieron determinar la identidad de ambos responsables, siendo además conocidos por este Grupo de Investigación al haber sido relacionados en los últimos meses en la comisión de hechos de la misma índole.

Por tal motivo, se les estableció a ambos de forma activa una búsqueda policial. En los primeros días de julio, la presunta responsable de los hechos acudió a los Juzgados de la Caleta a realizar unas gestiones personales, teniendo conocimiento los funcionarios de la Unidad Adscrita, lo cuales pudieron comprobar cómo la requisitoria policial continuaba activa.

Por estos hechos, se llevó a cabo su detención y traslado a dependencias policiales. Esta mujer, de 33 años y con una quincena de antecedentes previos por hechos de distinta naturaleza, ha sido oída en declaración y puesta en libertad con la obligación de comparecer ante la Autoridad Judicial competente cuando sea requerida para ello.