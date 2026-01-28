Detenida una mujer con 53 kilos de marihuana tras sufrir un accidente de tráfico en Campotéjar (Granada)

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CAMPOTÉJAR (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 26 años como presunta autora de un delito de tráfico de drogas tras un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Campotéjar (Granada).

La detención se produjo el pasado día 23, cuando agentes del Puesto de la Guardia Civil de Iznalloz recibieron un aviso alertando de una salida vía en la autovía A-44, a la altura del kilómetro 84. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que la conductora había resultado ilesa.

Mientras era auxiliada, la mujer arrojó de forma discreta dos sacos de tela a la calzada, creyendo que los agentes no se darían cuenta.

Este comportamiento, que no pasó desapercibido a los agentes, levantó las sospechas de los mismos, que procedieron a comprobar el contenido de los sacos.

En su interior localizaron un total de 53 kilos de marihuana prensada, por lo que la conductora fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. Tras su puesta a disposición judicial, la detenida ha quedado en libertad.