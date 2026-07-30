Detenida una pareja tras atracar un estanco en Jaén armados con unas tijeras

Archivo - Imagen de archivo de un coche del CNP junto a la Comisaría de Jaén - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un atraco armados con unas tijeras y que ha sido perpetrado en un estanco del barrios de Las Fuentezuelas, en Jaén capital.

Los arrestados, que supuestamente se llevaron un botín de entre 400 y 700 euros de la caja registradora y varios productos del local, huyeron del lugar con la intención de esconderse y adquirir sustancias estupefacientes, dado que ambos son toxicómanos.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos han ocurrido al final de la mañana de este martes. Mientras el varón realizaba funciones de vigilancia en el exterior del establecimiento, la mujer aprovechó que la caja registradora estaba abierta para apoderarse del dinero.

Al ser descubierta por la dependienta y ante sus recriminaciones, la presunta autora le colocó unas tijeras en el costado para consumar el robo, huyendo seguidamente con el dinero y diversos productos de la tienda.

Tras cometer el robo, la pareja abandonó la zona e intentó refugiarse de los testigos llamando a los interfonos de varios portales cercanos para poder acceder a ellos, momento en el que decidieron separarse.

La coordinación del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control del 091 canalizó las llamadas de los vecinos y testigos y coordinó a las patrullas desplegadas en la zona.

En una primera batida, los agentes localizaron a la mujer cuando salía de uno de los portales de las inmediaciones. En ese momento, la sospechosa manifestó de forma espontánea a los policías que ella había atracado el establecimiento junto a un varón que se había marchado a comprar droga. En las bolsas que portaba, los agentes hallaron los productos sustraídos y el arma blanca empleada en el asalto.

Por su parte, el hombre fue localizado gracias a la colaboración de un testigo, quien alertó a otra patrulla de que un individuo de similares características le había pedido el móvil para solicitar un taxi y, ante su negativa, se había dirigido a una parada cercana.

Los agentes averiguaron que el sospechoso había subido a un taxi y lograron determinar su destino. Finalmente, la patrulla lo interceptó en un punto de venta y consumo de drogas cuando se disponía a comprar sustancias estupefacientes. Tras un cacheo superficial de seguridad, se le intervino el dinero del robo que llevaba oculto entre sus prendas de vestir, logrando así recuperar la totalidad de lo sustraído.

Ambos detenidos han sido trasladados a dependencias policiales, donde se encuentran a la espera de la finalización de las correspondientes diligencias para ser puestos a disposición de la autoridad judicial.