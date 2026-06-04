Detenida una persona tras ser incautadas más de 300 plantas de marihuana en una vivienda en Granada

Agente de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en el desmantelamiento de una plantación de marihuana en Granada. - AGENCIA TRIBUTARIA

GRANADA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación 'Sacromonte', han desarticulado un centro de producción de marihuana perteneciente a un grupo criminal, radicado en la zona de Sacromonte (Granada) y han incautado 374 plantas de 'cannabis sativa' en avanzado estado de floración.

En la operación, ha sido detenido, hasta el momento, un varón de nacionalidad española, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de droga y de un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Según ha indicado la Agencia Tributaria en una nota, la operación se inició a principios del mes de mayo, cuando los agentes de Vigilancia Aduanera en Motril localizaron un centro de producción de marihuana en la zona del Sacromonte, que pertenecía a un grupo criminal de origen nacional.

Asimismo, detectaron numerosos enganches ilegales al suministro eléctrico en las inmediaciones que podrían ser indicios de la existencia de cultivos de sustancia estupefaciente.

Los investigadores inspeccionaron la zona de casas-cueva conocidas como Barranco de los Naranjos en búsqueda de plantaciones 'indoor' de sustancia estupefaciente. Allí, se descubrieron numerosos enganches ilegales a la red de suministro eléctrico y se procedió a su retirada, evitando así posibles incidencias por incendios.

Una vez comprobada la existencia de la plantación de marihuana en el interior de una vivienda próxima al Barranco de los Naranjos, los agentes solicitaron a su morador autorización para efectuar un registro domiciliario, a lo que este accedió de manera voluntaria.

Los agentes registraron la vivienda y encontraron tres habitaciones dedicadas al cultivo de marihuana con 374 plantas de 'cannabis sativa' con cogollos ya preparadas para ser cortadas.

Por otro lado, se intervinieron un gran número de focos alógenos, ventiladores, filtros de carbono, bombas de agua, compresores de aire acondicionado y productos fitosanitarios, todos ellos necesarios para los cultivos 'indoor' de marihuana, y se procedió a la detención del varón que se encontraba en la plantación como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de droga y de un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Los investigadores realizaron el traslado de la droga hasta las dependencias de la Unidad Operativa de Motril de Vigilancia Aduanera, donde se ha procedido a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales. El detenido y los géneros intervenidos han pasado a disposición del Juzgado de Granada en funciones de guardia.

La investigación de los agentes de Vigilancia Aduanera continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días. En el dispositivo, se ha contado con la colaboración de la Policía Local de Granada, concretamente con el grupo GAPB, así como con técnicos de la empresa de suministro eléctrico.