Detenidas 12 personas por el tiroteo de agosto con dos heridos graves en Las Palmeras de Córdoba

Armas intervenidas en la operación. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 12 personas como presuntas autoras de delitos de tentativa de homicidio, lesiones, amenazas graves, allanamiento de morada, tenencia ilícita de armas y de un delito contra la salud pública, tras esclarecer el tiroteo ocurrido el día 26 de agosto entre dos grupos rivales en el barrio de Las Palmeras de Córdoba, que dejó dos personas heridas de gravedad.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los arrestados, con numerosos antecedentes policiales por delitos graves contra las personas y por tráfico de drogas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de uno de los principales investigados.

Los hechos ocurrieron a finales del mes de agosto, cuando un altercado entre dos grupos rivales terminó con dos personas heridas de gravedad por haber recibido un disparo. Desde ese momento, la Policía Nacional inició una investigación para el esclarecimiento de los hechos e identificación de las personas implicadas. Fruto de las gestiones practicadas, identificaron a los principales responsables y constataron, además, que algunos de ellos estaban vinculados a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Durante el desarrollo de la investigación policial, los agentes localizaron a varias de las personas implicadas en los hechos, quienes se habían marchado de la ciudad y se encontraban en otro municipio de la provincia. Así, llevaron a cabo un dispositivo policial en el que participaron agentes de distintas especialidades, con el apoyo de grupos operativos especializados de la Policía Nacional.

La entrada y registro en el inmueble en el que se encontraban los implicados se saldó con la detención de siete personas, la intervención de varias armas de fuego cortas y de abundante munición. Posteriormente se recuperó una escopeta y una pistola procedentes de un robo con fuerza cometido con anterioridad.

OCHO REGISTROS EN LA CAPITAL

Durante el desarrollo de la investigación policial, los agentes identificaron al resto de personas implicadas en los hechos, llevando a cabo hasta ocho entradas y registros en domicilios de distintas zonas de Córdoba. Para ello se desplegó un amplio dispositivo formado por unos cien policías nacionales, en el que participaron agentes especializados en la desactivación de explosivos (Tedax-NRBQ), de la base delegada de la unidad aérea en Córdoba, y, como en la fase anterior, de especialistas en intervención táctica para acceder a uno de los inmuebles, dada la peligrosidad de los investigados.

El dispositivo policial se saldó con la detención de cinco personas y se intervinieron cerca de 7.000 euros en efectivo, más de tres kilos de marihuana, medio centenar de dosis de cocaína listas para su venta al menudeo y numerosas armas de fuego, entre ellas una pistola, varias escopetas --algunas de ellas con los cañones recortados y dos cuya sustracción había sido denunciada con anterioridad--, un dispositivo eléctrico de contacto, un centenar de cartuchos, un dispositivo luminoso propio de vehículos de emergencia y numerosas armas blancas y objetos contundentes.

En uno de los domicilios, los funcionarios encontraron además una vivienda totalmente preparada para una plantación 'indoor' de marihuana, destinada al cultivo masivo y a su posterior venta ilícita, que fue desmantelada.