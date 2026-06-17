Detenidas dos personas y otras dos investigadas por tráfico de drogas en Villanueva de Córdoba

Operación de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba. - GUARDIA CIVIL

VILLANUEVA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en Villanueva de Córdoba a dos personas e investigado a otras dos como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal, quedando desarticulado un punto de venta de la citada localidad, en el marco de la operación denominada 'Cash Box'.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició tras tener conocimiento los agentes de la existencia de varias personas que estaban distribuyendo 'al menudeo' sustancias como cocaína, hachís y marihuana en el municipio.

A partir de la información obtenida, los agentes establecieron un dispositivo y con las gestiones practicadas reunieron indicios suficientes sobre la actividad ilícita investigada, por lo que se solicitó a la autoridad judicial la correspondiente autorización para la entrada y registro de dos viviendas vinculadas a los presuntos autores.

Las entradas y registros se llevaron a cabo el día 20 de mayo, participando en estos, entre otras, diferentes unidades operativas de la Guardia Civil de Córdoba como la Usecic, permitiendo intervenir once dosis de cocaína preparadas para su venta, dos placas de hachís con un peso aproximado de 98,6 y 45,5 gramos respectivamente, tres dosis de hachís listas para su distribución, una posible pastilla de MDMA, una balanza de precisión, dinero en efectivo y diverso material presuntamente utilizado para la preparación y comercialización de sustancias estupefacientes.

Asimismo, los agentes intervinieron varios teléfonos móviles, un cuaderno con anotaciones, juegos de llaves, fertilizantes para cultivo de marihuana y otros efectos de interés para la investigación. Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer y ha investigado a otras dos mujeres como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal.

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado desarticular un grupo presuntamente dedicado a la distribución de droga en la localidad, evitando la puesta en circulación de numerosas dosis de sustancias estupefacientes y reforzando la seguridad ciudadana en la zona. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.