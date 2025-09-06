Detenidas once personas en una operación policial contra tráfico de drogas en Lucena y Villa del Río (Córdoba)

Archivo - Imagen de archico de un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en el marco de una operación contra el tráfico de drogas, ha detenido en las localidades de Lucena y Villa del Río (Córdoba) a once personas por la presunta comisión de un delito contra la salud pública.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, pasadas las cinco de la madrugada del pasado jueves, 4 de septiembre, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo policial para la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes, practicándose un total de nueve entradas y registros, siete de ellos en Lucena y otros dos en la localidad de Villa del Río.

El dispositivo se saldó con la detención de once personas, a las que se les imputa la presunta autoría de un delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas prohibidas; a cuatro de ellas se les atribuye además el delito de pertenencia a grupo criminal.

Dicha operación forma parte de la respuesta represiva a este tipo de hechos criminales y a la inseguridad generada en torno a los distintos puntos de droga, llevando a cabo diversas investigaciones para proceder a su desmantelamiento.

Ambos operativos se iniciaron simultáneamente en ambas localidades, desarrollándose durante toda la mañana de este pasado viernes. En los once registros domiciliarios, los agentes intervinieron más de 23 mil euros en efectivo, unos 2500 gramos de sustancia estupefaciente, aparentemente cocaína, parte de ella en dosis preparada para su venta, además de otras sustancias como 80 gramos de marihuana, 770 gramos de hachís y cuatro gramos de MDMA, aproximadamente.

También se intervinieron otros efectos como balanzas de precisión, dos turismos, dos motocicletas, tres armas blancas, un arma de fuego y un puño americano, entre otros. De los detenidos, siete han pasado a disposición judicial en la mañana de este sábado, acordándose el ingreso en prisión para cuatro de ellos.