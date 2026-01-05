Detenidas en el último trimestre 143 personas buscadas por la justicia en la provincia de Granada

Detención practicada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido durante el último trimestre del año a 143 personas en la provincia de Granada sobre las que había dictada una orden judicial de búsqueda, localización y detención para presentarlos ante la autoridad que los reclamaba, o para que ingresaran en prisión a cumplir condena.

Concretamente, un total de 29 personas estaban reclamadas por la autoridad judicial para que ingresaran directamente en prisión a cumplir condena.

De entre las detenciones realizadas destaca la llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Las Gabias el pasado mes de noviembre. Durante una operación antidroga en dicha localidad, uno de los presuntos autores de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, también resultó estar reclamado por un órgano judicial europeo mediante orden europea de detención y entrega.

Así pues, la Guardia Civil de Granada ha detenido a un total de 645 personas reclamadas por las autoridades judiciales durante 2025.

La labor preventiva de la delincuencia desarrollada por las patrullas de seguridad ciudadana en la provincia de Granada resulta fundamental para la localización de personas en situación de requisitoria.

Muchas de ellas son detectadas por los agentes gracias a los dispositivos operativos de verificación de personas y vehículos en las vías públicas, cuyo objetivo es la prevención de la comisión de delitos e infracciones y el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Asimismo, otras personas son detenidas tras llevar a cabo un arduo trabajo de investigación para su localización y, finalmente, ponerlas a disposición de la autoridad judicial.