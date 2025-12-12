Detenido el acusado de agredir en Granada a una mujer que tenía orden de alejamiento sobre él

MOTRIL (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido pasado el mediodía de este viernes al hombre al que buscaba como supuesto autor de la agresión a una mujer con la que mantenía una relación sentimental, que tenía prohibido acercarse a él al tener una orden de alejamiento en vigor después de que en septiembre presentaran denuncias cruzadas por unos episodios de violencia doméstica y que está ingresada en estado grave tras los hechos, que tenían lugar en Motril, en la costa de Granada, el pasado lunes.

Fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press han indicado que la detención se ha producido en Dúrcal, en la comarca del Valle de Lecrín de Granada. Las pesquisas se activaban una vez que el centro hospitalario de Granada en el que quedaba ingresada la mujer daba aviso a la Policía Nacional al apuntar ella a quien había sido su pareja como supuesto autor de la agresión.

Este hombre quedaba en búsqueda mientras han proseguido los trabajos por parte de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional de Granada, que ha activado el protocolo estipulado para estos casos, para conocer los detalles de la pelea que habría acabado con la víctima en el hospital.