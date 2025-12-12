Hospitalizada grave en Granada tras ser agredida por su expareja a quien no se podía acercar por orden judicial

Archivo - Policía nacional, en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

Una mujer está ingresada en estado grave tras la agresión sufrida en Motril, en la costa de Granada, el pasado lunes, al parecer de manos de su expareja, un hombre al que se busca por estos hechos y al que ella no se podía acercar al tener una orden de alejamiento en vigor después de que en septiembre presentaran denuncias cruzadas a raíz de discusiones previas.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por Europa Press han indicado que las pesquisas, de las que informa este viernes el diario Ideal, se activaban una vez que el centro hospitalario de Granada en el que quedaba ingresada la mujer daba aviso a la Policía Nacional al apuntar ella a quien había sido su pareja como supuesto autor de la agresión.

Este hombre está en búsqueda mientras prosiguen los trabajos por parte de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional de Granada, que ha activado el protocolo estipulado para estos casos, para conocer los detalles de la pelea que habría acabado con la víctima en el hospital.