Detenido en Cenes de la Vega tras volver al lugar en el que dejó una mochila con droga cuando huía de la Guardia Civil

Durante la búsqueda del ahora detenido la Guardia Civil localizó bajo un vehículo estacionado en la zona una mochila que coincidía con la que portaba el joven cuando huía y que contenía cerca de 30 gramos de hachís, polen y cogollos de marihuana. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha sido detenido en la localidad granadina de Cenes de la Vega y puesto a disposición judicial por la Guardia Civil tras huir con una mochila con drogas que posteriormente fue localizada por los agentes y tras intentar pasar desapercibido al unirse a un grupo de jóvenes.

El cuerpo armado ha dado a conocer este jueves en un comunicado estos hechos que se remontan a la madrugada del día 3 de julio, cuando agentes del Puesto de Güéjar Sierra realizaban un servicio preventivo de seguridad ciudadana por la localidad de Cenes de la Vega y observaron a un grupo de jóvenes en la vía pública.

Cuando los guardias civiles se aproximaron al grupo, uno de los jóvenes huyó del lugar con una mochila a la espalda. Ante esta actitud, los agentes recorrieron las inmediaciones para tratar de localizarlo e identificarlo.

Aunque en un primer momento no consiguieron dar con él, durante la búsqueda localizaron bajo un vehículo estacionado en la zona una mochila que coincidía con la que portaba el joven en el momento de la huida y que contenía cerca de 30 gramos de hachís, además de polen de hachís y cogollos de marihuana. En su interior había también efectos relacionados con la preparación y venta de sustancias estupefacientes al menudeo como una balanza.

La Guardia Civil procedió aprehendió la mochila e identificó a los jóvenes que había el lugar, quienes, al percatarse de que los agentes habían localizado la droga, trataron de irse del lugar sin conseguirlo. A partir de ese momento, los guardias civiles iniciaron una investigación para determinar quién era el propietario de la mochila y esclarecer lo sucedido.

Las pesquisas practicadas durante las semanas siguientes permitieron obtener pruebas e indicios suficientes para vincularla con uno de los jóvenes que había sido identificado junto al resto del grupo. La investigación permitió determinar que el sospechoso, tras huir inicialmente de los agentes, dejó la mochila debajo de un vehículo estacionado en las inmediaciones y posteriormente regresó junto al grupo con la intención de pasar desapercibido y evitar ser relacionado con las sustancias estupefacientes.

Tras aproximadamente un mes de investigación, los agentes lograron acreditar su presunta vinculación con la mochila y su contenido, por lo que la Guardia Civil procedió a poner al joven a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.