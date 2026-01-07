Detenido un conductor armado tras una persecución a toda velocidad por la zona Norte de Granada

Pistola y munición intervenida a un joven en la zona Norte. - POLICÍA LOCAL DE GRANADA

GRANADA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Granada detuvo este pasado martes, Día de Reyes, a un joven armado con una pistola y munición después de que el coche en el que viajaba se diera a la fuga "a toda velocidad" por la zona Norte.

Los agentes observaron en la calle Joaquina Eguaras un vehículo marca Volkswagen Golf ocupado por cuatro personas realizando maniobras peligrosas.

Al indicarle al conductor que se detuviera se inició una huida a toda velocidad y una persecución que acabó en una vía sin salida, según detalla la Policía Local en sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Detenido el vehículo, uno de sus ocupantes salió y emprendió la huida a la carrera. Uno de los agentes le persiguió y consiguió detenerlo. En un bolso del que se quería deshacer encontraron un arma de fuego y munición.