Detenido en Córdoba el conductor de un camión acusado de sextuplicar la tasa de alcoholemia

Un agente de la Guardia Civil realiza la prueba de alcoholemia al conductor del camión. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba ha detenido al conductor de un vehículo articulado que tuvo un siniestro vial sextuplicando la tasa máxima de alcoholemia permitida. El conductor, tras sufrir una salida de vía en la que dañó varios olivos, se reincorporó a la circulación y condujo 13 kilómetros más.

Según informa la Guardia Civil en una nota, en fechas recientes, se produjo un siniestro vial en la carretera A-306 --El Carpio (Córdoba) a Torredonjimeno (Jaén)--, consistente en salida de vía de un vehículo articulado de 40 toneladas de masa máxima autorizada, que causó daños en varios olivos, un poste metálico de cierre de un camino y un hito de la carretera, antes de volver a la carretera.

En este contexto, agentes de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba recibieron el aviso debido a la anómala ubicación del camión y a los daños que presentaba. Al llegar, la patrulla observó que el conductor se encontraba bajo la influencia del alcohol, arrojando un resultado en las dos pruebas preceptivas de 0,90 y 0,92 mg/l respectivamente, lo que supone sextuplicar la tasa máxima permitida para conductores de este tipo de vehículos, que actualmente es de 0,15 mg/l.

Dado que el conductor era extranjero y carecía de domicilio conocido en España, fue detenido y puesto a disposición judicial a la mañana siguiente. Ahora, el acusado se enfrenta a un supuesto delito contra la seguridad vial, por conducción bajo la influencia del alcohol, al mostrar síntomas evidentes y arrojar una tasa del alcoholemia superior a 0,60 mg/l.

Así pues, podría ser condenado a la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.